Programa Nota Legal Rondoniense contempla 32 consumidores com prêmios no valor total de R$ 300 mil 

O tão esperado sorteio do programa Nota Legal Rondoniense foi realizado na sexta-feira, 23, no palco da praça de alimentação do Porto Velho Shopping. Era grande a expectativa para a realização do último sorteio de 2022, com o valor total de R$ 300 mil em prêmios divididos para 32 pessoas. Foram 15 contemplados com o valor de R$ 5.000; 9 ganharam R$ 10.000; 5 receberam R$ 15.000; e 3 pessoas foram sorteadas com R$ 20.0000.

Quem não ganhou dessa vez, não precisa desanimar já que o programa continuará, e mais fortalecido em 2023. Para participar das premiações basta o consumidor baixar o aplicativo, se cadastrar no programa e solicitar o CPF na nota na hora das compras. Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, essa premiação de Natal fecha com destaque o ano de 2022 do programa Nota Legal Rondoniense que é uma maneira de incentivar o hábito de solicitar a nota fiscal, sendo um direito do consumidor. Leia Também: Governo de Rondônia assina acordo para participar do projeto Rondon em 2023 com ações de cidadania às comunidades carentes “Ficamos muito felizes de ver o sucesso que foi tanto esse último sorteio trimestral de 2022 quanto os resultados do programa durante o ano. Muitas entidades sociais beneficiadas, vários consumidores contemplações, mas principalmente a ideia da educação fiscal sendo propagada por todo o Estado. O ano de 2023 será melhor ainda”, disse o governador. É possível ganhar através dos sorteios trimestrais e também com os prêmios instantâneos das raspadinhas. Além de contribuir com as instituições sociais. Até o momento, desde o retorno do programa em julho de 2021, foram doados R$ 1.250.000,00 para 41 entidades sociais cadastradas. As premiações também são expressivas. De julho de 2021 até o momento, foram entregues R$ 3.859.175,00, em prêmios instantâneos, para 45.757 pessoas contempladas e nos sorteios trimestrais, contando com o do dia 23 de dezembro, já foram R$ 440.000,00 para 45 pessoas. Quem mora em Porto Velho, pode aproveitar também para conhecer a loja física do programa Nota Legal Rondoniense que ficará no shopping de Porto Velho até o dia 31 de dezembro. Leia Também: Novamente Rondônia registra a maior taxa de casamento Confira os nomes dos ganhadores:

Prêmios de R$ 5.000 1- Selma Soares Da Silva 2- Ana Claudia Souza Casaroll Sena 3- Simoni Townes de Castro 4- Zilmara Mascarenhas Schumacher 5- Vanessa Marques Dourado 6- Patrícia Moreira Teles Macedo 7- Adarcino Rodrigues de Souza 8- Jasmila Palmiere da Silva Salim 9- Auri Moraes da Silva 10- Denisvaldo Linhares Luna de Oliveira 11- Leandro do Nascimento Queiroz 12- Suelen Cavalcante 13- Vaniu 14- Lucília Duarte de Araújo Cuellar 15-Ingrid Ferreira Xavier Prêmios de R$ 10.000 1- Eliane Fernandes de Brito 2- Rosilene Souza Castro 3- André Rodrigues Fujita 4- Maiane Correia 5- Ana Lícia Alves de Souza 6- Natália Oliveira Fernandes 7- Vilma Cristiane Pescador 8- Francisco das Chagas Braga 9- Elisabete Fernandes Araújo Rocha Prêmios de R$ 15.000 1- Priscila Pantoja 2- Nilciane de Abreu Paula Rocha 3- Tauane Figueira dos Santos 4- Thainá 5- Gabriela Choqueres da Silva Prêmios de R$ 20.000 1- Clériston da Silva Carmo 2- Éder Renato dos Santos 3- Oliel Machado Vidal

Fonte: Governo RO