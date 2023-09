Programa Pensar Agro desta semana entrevista Marcel Daltro

No programa “Pensar Agro” desta semana – transmitido pela Band, SBT e redes sociais – o presidente do Instituto do Agronegócio (IA) e apresentador, Isan Rezende entrevista o advogado Marcel Daltro para falar sobre governança corporativa no agronegócio.

Daltro sócio e diretor da Nelson Wilians Advogados, o maior escritório de advocacia empresarial da América Latina. Durante sua trajetória na banca, ele assumiu a gestão da unidade de São Paulo e teve participação crucial na criação de núcleos estratégicos de atuação, abrangendo áreas como Relações Governamentais, Saúde, Infraestrutura e Agronegócio.

Além disso, ele lidera o projeto de internacionalização das operações do escritório em diversos países, incluindo Chile, Peru, Colômbia, Paraguai, Portugal, Índia, Uruguai, Equador, Bolívia, Venezuela, El Salvador, Panamá, Costa Rica, México, Estados Unidos, Itália e Espanha. Sua atuação é fundamental para destacar o posicionamento do escritório no mercado jurídico internacional.

Marcel Daltro resume sua visão profissional afirmando: “Através da minha atuação como advogado, sou um instrumento para a realização de negócios, para o desenvolvimento de projetos estratégicos e para o incremento das relações comerciais do Brasil com outros países.” Sua trajetória e expertise são essenciais para fortalecer o campo do agronegócio e as relações comerciais do Brasil em escala global.