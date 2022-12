Programa “Prato Fácil” atinge a marca de um milhão de refeições servidas em seis municípios de Rondônia

As atividades do Projeto Voar serão retomadas no início do mês de fevereiro de 2023. Atualmente, 225 novos alunos já estão matriculados no projeto social, que é resultado da parceria entre o Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec e a coordenação do Núcleo de Operações Aéreas – NOA, com o Tribunal Regional do Trabalho da 14ª região – TRT 14ª e Ministério Público do Trabalho – MPT/RO, objetivando incentivar a prática esportiva, o bom comportamento e o aprendizado de crianças carentes.

O governador, Marcos Rocha disse que, o retorno das atividades, vai ajudar muito as crianças e jovens, principalmente, por que elas tiveram que mudar completamente a rotina durante a pandemia. “Esse momento é extremamente necessário, pois a prática de esporte vai fazer com que os alunos mudem hábitos. As atividades buscam ampliar as oportunidades para a prática esportiva, tendo em vista que as experiências esportivas, recreativas e de lazer podem contribuir significativamente ao processo de formação integral das crianças e adolescentes”, reforça o governador

ATENDIMENTO

Em 2019, quando o projeto Voar foi lançado, os resultados foram extraordinários. De acordo com coordenadora, sargento BM Natalie Pinheiro Braz, a procura por vagas é muito grande e esse projeto atende exclusivamente crianças e jovens em vulnerabilidade social. “Não basta só preencher a ficha de inscrição e anexar todos os documentos, a escolha dos alunos acontece por meio de um sorteio, filmado e transmitido ao vivo, na página do Instagram oficial do projeto Voar, para dar mais transparência ao processo seletivo”, explicou a coordenadora.

O compromisso assumido pela Sesdec tem sido cumprido. ”Nós, como governo, buscamos melhorar as condições de atendimento à população, e atuamos também para promover a inclusão social e a convivência na comunidade, através de práticas esportivas”, afirmou o secretário adjunto, Hélio Gomes Ferreira.

Todas as aulas são realizadas dentro do Núcleo de Operações Aéreas, localizado na Avenida Amazonas, n° 8371, Bairro Escola de Polícia, em Porto Velho, e acontecem três vezes na semana, em dois turnos. As atividades são desenvolvidas por profissionais que atuam na segurança pública e também por especialistas contratados pelo projeto para oferecer o melhor programa de inclusão e integração social possível.

Fonte: Governo RO