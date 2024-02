Evento será a partir das 16h com entrada gratuita

Na próxima quarta-feira (7), a Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), realizará o Baile de Carnaval: Saúde e Folia, com a abertura das atividades do Programa Qualidade de Vida.

O evento será realizado no Ginásio Vinícius Danin, Vila Olímpica Chiquilito Erse, e contará com a participação da banda da Banda do Vai Quem Quer, bateria da Escola de Samba Asfaltão e ainda a corte do Rei Momo do Carnaval 2024. Durante o baile será escolhida a melhor fantasia.

Essa é uma festa tradicional da secretaria com a ideia de proporcionar um dia especial para a população que busca principalmente melhorar a saúde e a qualidade de vida. Na ocasião os participantes podem ir fantasiados para curtir as marchinhas e sambas enredos que animarão o evento.

A festa marca o início das aulas dos projetos Viver Ativo (atividade física orientada para idosos) e Viva Bem (aulas gratuitas de alongamento, localizada, treino funcional, zumba e ritmos variados). As atividades acontecem em vários polos da capital e são desenvolvidas por profissionais de Educação Física e fisioterapeuta, buscando o desejo de viver mais e melhor.

A programação começa a partir das 16h com entrada gratuita para alunos já matriculados no programa e também para a população que deseja participar das atividades. Segundo a secretária da Semes, Ivonete Gomes, o evento é uma oportunidade da população conhecer de perto as atividades desenvolvidas pelos projetos. “Vai ser um evento lindo com a participação dos nossos alunos que vão se divertir ao som de muita marchinha e, claro, o primeiro passo para melhorar a qualidade de vida”, conclui a secretária.

Texto: André Oliviera

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO