Programa Quintais Produtivos fortalece autonomia de mulheres do campo

Renato Pizzutto/iG – 13.09.2023 O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), passou a se movimentar nos bastidores para alçar um de seus principais aliados na Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) e deve mirar nas trocas na Secretaria de Turismo no Estado. A informação foi publicada inicialmente pelo Estadão e confirmada pela coluna.

Fontes revelaram ao iG que Tarcísio quer liberar uma cadeira do Republicanos na Alesp para alçar o policial federal Danilo Campetti ao mandato de deputado estadual. Campetti foi afastado da PF em agosto após uma investigação interna sobre o uso político do distintivo durante o tiroteio entre a Polícia Militar e criminosos no dia em que Tarcísio cumpria uma agenda na comunidade de Paraisópolis, em outubro do ano passado.

Na avaliação do governador paulista e de aliados, Campetti está sendo perseguido pelo governo Lula por ter apoiado o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no pleito do ano passado e por ser um dos agentes que realizou a condução coercitiva do petista em 2016. Danilo Campetti também atuou na escolta de Lula no velório no neto Arthur, morto em 2019.

Para conseguir liberar a cadeira na Alesp, Tarcísio estuda movimentar o Palácio dos Bandeirantes e deve realizar mudanças no comando da Secretaria do Turismo. Nos bastidores, membros do Palácio dos Bandeirantes avaliam o trabalho de Emerson Lucena como ‘precário’ e o governador estuda a indicação do deputado Altair Moraes (Republicanos) para o posto.

Conforme o iG apurou, a articulação pela troca na pasta é liderada pelo secretário da Casa Civil Arthur Lima , com aval de Tarcísio nas decisões. Lima chegou a oferecer a pasta do Esporte para o parlamentar, mas a ideia não agradou o próprio Republicanos, que criticou o pouco orçamento oferecido ao setor.

Se confirmada, a troca colocaria a primeira indicação ‘real’ da legenda no governo paulista. As outras secretarias com filiados do partido foram investimentos do próprio Tarcísio no começo da gestão.

Entretanto, Altair Moraes não foi a primeira opção de Tarcísio de Freitas. Antes do parlamentar, o governador se reuniu com o deputado Tomé Abduch (Republicanos), que recusou o cargo.

Em conversa com o iG , Abduch admitiu ter se reunido com Tarcísio, mas negou qualquer convite para o cargo. O parlamentar ressaltou que aceitaria “qualquer missão passada pelo governador”.

Melhora nas articulações

Um aliado próximo a Tarcísio admitiu à coluna que a troca no Turismo “resolveria três problemas do governo em uma cajadada só”. Além da insatisfação com o trabalho da pasta e a entrada de Campetti na Alesp, o governo paulista teria mais um articulador em seus quadros.

Altair Moraes é visto como um deputado com bom trânsito pelo Legislativo e que poderia colaborar para reduzir a insatisfação da base com a articulação governista.

Tarcísio quer evitar a volta dos problemas que atingiram o Palácio dos Bandeirantes no primeiro semestre. A relação entre o governo e deputados estava estremecida após o atraso na liberação de emendas e a falta de articulação com os parlamentares.

Conforme o iG mostrou, deputados apontaram as insatisfações com Tarcísio, que reconheceu o erro e prometeu melhorar a relação com os deputados. O governador apontou que os atrasos se deveram a necessidade de se fazer um raio-x do estado nos últimos meses.

Nas próximas semanas, Tarcísio quer emplacar projetos polêmicos, como o repasse de 5% da Educação para a Saúde e a privatização da Sabesp. Os textos devem chegar à Alesp nas primeiras semanas de outubro e devem ser votados ainda neste ano.

Fonte: Nacional