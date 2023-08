Programa “Rondônia Cidadã” acontece em Vilhena neste sábado e domingo

Depois de atingir a marca dos 50 mil atendimentos em diversas áreas, como assistência social, saúde, educação, entre outras, o programa estadual Rondônia Cidadã contempla a população de Vilhena, a 705 quilômetros de Porto Velho, com uma série de serviços essenciais. O atendimento vai acontecer no sábado (26) e domingo (27), no Colégio Militar Dom Pedro II, Unidade II, localizado na Avenida Neuzalina Maria de Araújo, nº 251, Bairro Marcos Freire.

Ao destacar a importância do programa executado pela Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas e instituições parceiras, o governador Marcos Rocha lembrou que, é uma oportunidade que o Estado oferece para que as pessoas possam resolver algumas situações, que muitas vezes só poderiam fazer em dias úteis. “A cada edição do Rondônia Cidadã, o Governo disponibiliza por meio da Seas e parceiros uma série de serviços essenciais, que são realizados de forma gratuita”, citou, ressaltando que é cobrada taxa apenas para a segunda emissão da Carteira de Identidade, no valor de R$ 162,79 (cento e sessenta e dois reais e setenta e nove centavos), caso a pessoa não tenha registrado boletim de ocorrência.

Corte de cabelo, Carteira de Trabalho Digital – CTPS, abertura da Conta Gov.br, Seguro Desemprego, cadastramento no Geração Emprego, auxílio na negociação de dívidas e orientação nas relações de consumo, programa Lazer na Comunidade, bem como atendimentos com clínico geral, dermatologista, nutricionista, fonoaudiólogo, psicólogo, fisioterapeuta, testagem rápida, vacinação, coleta para exame preventivo, educação no trânsito, dentre outros que vão estar disponíveis durante a ação itinerante.

Criado em 2019 pelo Governo do Estado, com o objetivo de ofertar de forma rápida e simples, acesso da população a serviços básicos em várias áreas, o programa já contemplou moradores de 35 municípios rondonienses em 58 edições realizadas sempre aos sábados e domingos.

Lista dos serviços que serão levados para Vilhena pelo Rondônia Cidadã.

Fonte: Governo RO