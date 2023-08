Programa “Rondônia Cidadã” atinge a marca dos 50 mil atendimentos essenciais em diversas áreas para do Estado

Criado em 2019 pelo Governo do Estado, com o objetivo de ofertar de forma rápida e simples, acesso da população a serviços básicos nas áreas social, de saúde, educação, segurança, entre outras, o programa Rondônia Cidadã atingiu no último fim de semana a marca dos 50 mil atendimentos feitos em 58 edições realizadas em 35 municípios. Os primeiros beneficiários da ação itinerante foram os moradores do distrito de Extrema, na região de Porto Velho, em 2019, quando foi idealizado pela Secretaria da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas como projeto Seas Cidadã.

Com a retomada dos atendimentos no final de 2021, foram realizadas mais uma edição em Extrema e outra no município de Guajará-Mirim, a 328 quilômetros de Porto Velho. Já em 2022, o projeto foi transformado em programa com a proposta de levar aos moradores dos 52 municípios rondonienses; serviços gratuitos que incluem emissão de documentos pessoais, orientações sobre trabalho, emprego e renda, relações de consumo, previdenciária, jurídica, bem como atendimento de assistência social, psicológico, de saúde, exames, nutricional, ações de educação de trânsito, corte de cabelo, entre outros, em parceria com os municípios e instituições públicas ou do terceiro setor. Apenas para a emissão da segunda via da Carteira de Identidade é cobrada uma taxa, caso não tenha sido registrado Boletim de Ocorrência de roubo ou furto.

Para o governador Marcos Rocha, o Rondônia Cidadã é importante por proporcionar cidadania, assim como prestar apoio à sociedade, principalmente às pessoas em situação vulnerável, economicamente, que conseguem ser atendidas no sábado ou domingo, sem precisar se ausentar do trabalho ou da instituição de ensino nos dias úteis. “Com esta ação, agregamos os serviços públicos dos órgãos da Administração Direta e Indireta, incluindo autarquias, empresas públicas e fundações, bem como de outros Poderes e instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos”, destacou.

O mais recente município contemplado com o Rondônia Cidadã, nos dias 19 e 20 de agosto, foi Urupá, a 396 quilômetros de Porto Velho, onde foram prestados 1.001 atendimentos diversos. O próximo acontece neste sábado (26) e domingo (27), em Vilhena, a 705 quilômetros da Capital; e dias 2 e 3 de setembro, será a vez de Itapuã do Oeste, a 112 quilômetros.

Além dos serviços essenciais e abordagem de temas importantes, como por exemplo, assuntos referentes ao meio ambiente, à reciclagem e ao uso das tecnologias, o programa também disponibiliza para a população, em especial às crianças, atividades de lazer e educativas.

Fonte: Governo RO