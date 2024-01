Inscrições serão realizadas das 9h às 14h, nos dias 1º e 2 de fevereiro

A partir desta quinta-feira (1º), o Programa Talentos do Futuro, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Semes), disponibilizará vagas para novos alunos que desejam participar das atividades na modalidade de futsal no bairro Nacional, zona Norte de Porto Velho.

As aulas serão realizadas na quadra João Lima de Souza e serão oferecidas quase 50 vagas para atletas de 6 a 17 anos treinarem nos turnos da manhã e à tarde. As aulas serão ministradas pelos professores Emerson Sousa e Juliana Oliveira, são gratuitas e abertas aos alunos que estiverem frequentando regularmente a escola.

As vagas oferecidas serão para completar as turmas que foram previamente definidas e as matrículas serão realizadas de acordo com a ordem de chegada. Os pais ou responsáveis que não conseguirem vagas nesse momento, poderão realizar cadastro reserva, e assim que novas vagas forem surgindo, os alunos serão chamados.

DOCUMENTOS

Para realizar a matrícula é necessário a apresentação das cópias dos seguintes documentos do aluno e do responsável: Foto 3×4, RG, Cartão do SUS, comprovante de endereço, declaração de matrícula e de aptidão física. As matrículas no bairro Nacional acontecem nos dias 1º e 2 de fevereiro. O atendimento será realizado das 9h até às 14h.

PROFISSIONAIS QUALIFICADOS

Os jovens e adolescentes matriculados serão treinados por professores qualificados, com materiais esportivos, uniformes e ainda receberão lanche nos dias de treinos. De acordo com a secretária da Semes, Ivonete Gomes, o Talentos do Futuro é a oportunidade desses alunos construírem um futuro de sucesso.

“Estamos felizes com a procura dos pais nos outros pólos e acredito que no Nacional as vagas também serão preenchidas, dando oportunidade para nossas crianças e jovens”, conclui a secretária.

CRONOGRAMA DE INSCRIÇÕES

O cronograma de inscrições segue no bairro Três Marias, nos dias 5 e 6 de fevereiro, e encerra no bairro Esperança da Comunidade nos dias 8 e 9 de fevereiro.

Texto: André Oliveira

Foto: André Oliveira

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO