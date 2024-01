Programa “Viaja Mais Servidor” fomenta turismo interno para apresentar as belezas naturais de Rondônia

As férias de final de ano sempre são uma oportunidade para viajar. Mas não é preciso ir muito longe para encontrar locais paradisíacos e com belezas naturais surpreendentes. O turismo interno vem sendo fomentado pelo Governo de Rondônia com ações da Superintendência Estadual de Turismo (Setur), que alimenta a plataforma Rondônia tem tudo. Para quem é servidor público, as vantagens são ainda maiores. O Programa Viaja Mais Servidor garante descontos em empresas parceiras no Estado.

O superintendente da Setur, Gilvan Pereira evidenciou que “é nessa época que as pessoas tendem a viajar pelo Brasil e a Setur aproveita para divulgar as atrações turísticas de Rondônia, para estimular o turismo interno. Temos uma lista de lugares para quem deseja viajar dentro do Estado. É uma oportunidade para explorar nossas belezas com preços ainda mais acessíveis”, referenciou.

BELEZAS NATURAIS

Entre as opções estão os balneários que nos períodos de calor oferecem estrutura para explorar os rios, as belezas naturais e inclusive a gastronomia da região. A proprietária de um dos balneários localizados em Porto Velho, Lene Gonçalves destacou que, “o desconto no valor do ingresso é 50% para o servidor. E esperamos que o Programa venha ajudar a movimentar ainda mais o local, principalmente nestas épocas do ano”, evidenciou.

COMO ACESSAR

Pela plataforma Rondônia tem tudo, o turista é informado sobre as empresas parceiras e os descontos oferecidos, que são variados. Apresenta os benefícios e as localidades de de forma ampla A referida ferramenta pode ser acessada pelo tablet, computador ou celular.

VIAJA MAIS SERVIDOR

O Viaja Mais Servidor tem a finalidade de impulsionar o turismo receptivo (interno) para que a população conheça o potencial turístico do Estado em que vive. O Programa oferece diversos benefícios, como a valorização dos servidores, a movimentação da economia Estadual, o crescimento do trade turístico, por meio de descontos em hotéis, restaurantes, bares, agências de viagens, agências de transporte, que pode garantir o fluxo de turistas e a taxa de ocupação de hotéis e pousadas.

Fonte: Governo RO