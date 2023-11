Programação do “Natal de Luz” promete encantar o público durante abertura, nesta terça-feira

Em alusão à Semana da Consciência Negra, vai acontecer na terça-feira (21), o Cinemuseu com o documentário “A Última Abolição”, exibido no auditório do Museu da Memória Rondoniense (Mero), às 19h. O evento é uma ação promovida pelo Governo de Rondônia, e a entrada para o público assistir ao documentário é gratuita.

A apresentação do documentário é realizada por meio da Fundação Cultural do Estado de Rondônia (Funcer) mediante o Cinemuseu, ação que objetiva difundir as produções cinematográficas regionais, mensalmente. O documentário tem como enfoque o período da abolição, destacando os movimentos abolicionistas, seus aliados e inimigos; as ligações da elite política e cultural do país com os movimentos mundiais contra a escravidão; a resistência, revoltas, lutas armadas, quilombos e os líderes da população negra escravizada; culminando com a Lei Áurea e suas consequências à população negra do Brasil.

O documentário contribui para o debate da história brasileira e da formação da cultura, jogando um novo enfoque no tema e fortalecendo o combate ao preconceito racial. O governador de Rondônia, Marcos Rocha salientou que, “o Dia da Consciência Negra representa um momento de valorização da cultura, da história e do papel político dos afro-brasileiros na sociedade, permitindo resgatar a cultura afrodescendente, promovendo a igualdade e respeito, que são fundamentais para uma sociedade justa”.

A diretora do Museu da Memória Rondoniense, Thayanne Souza pontuou que, “o Cinemuseu é uma ação educativa do Mero, com vistas à participação do público e difusão das produções cinematográficas regionais, que acontecem uma vez por mês. Para esta exibição, um assunto de importância para a sociedade será abordado, pois o Dia da Consciência Negra é uma data que nos permite resgatar e valorizar a história do povo negro, e sua luta pela liberdade no Brasil”, salientou.

DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA

O Dia da Consciência Negra foi instituído pela Lei nº 12.519, de 10 de novembro de 2011. A data de 20 de novembro remete à morte de Zumbi dos Palmares, que é considerada símbolo da luta e resistência dos negros ao regime escravocrata e racismo.

DEBATE

Ao final do documentário, vai acontecer um debate sobre a presença e influência da cultura de origem africana no Brasil. Para o debate, o evento vai contar com a presença de convidados, como a superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico Artístico Nacional em Rondônia (Iphan/RO), Alyne Mayra e o representante do Coletivo de Pesquisa e Ativismo de Rondônia sobre Tecnologia, Estado e Sociedade (C-Partes), Wilson Guilherme. O Museu da Memória Rondoniense está localizado na Rua Dom Pedro II, nº 608, Centro.

Fonte: Governo RO