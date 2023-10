PROGRAMAÇÃO Giro Empreendedor acontece em vários locais neste final de semana

Feira será levada ao Parque da Cidade, Praça das Três Caixas D’Água e Vila Teotônio

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal da Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur), realizará a feira Giro Empreendedor em vários espaços públicos na cidade neste final de semana.

Com o apoio da Fundação Cultural, o evento contará com o cantor Amâncio Lima, que vai animar com som ao vivo nesta sexta-feira (06), na feira que acontece das 16h às 20h, na praça das Três Caixas D’Água, na avenida Carlos Gomes, no Centro.

Sábado e domingo (07 e 08), das 16h às 21h, será no Parque da Cidade, na avenida Calama, bairro Flodoaldo Pontes Pinto.

Na Vila Teotônio também será realizada no domingo (08), das 8h às 17h30.

Segundo a secretária Glayce Bezerra, “o objetivo é beneficiar os micro e pequenos empreendedores da capital através do Departamento de Desenvolvimento Socioeconômico (DDS), sempre com o rodízio da localização entre os espaços públicos e turísticos do município”.

A programação é elaborada pela Semdestur, que presta ainda o apoio logístico com as tendas e a disponibilidade de locais para a exposição dos produtos. Na feira são comercializados artesanatos, roupas, acessórios, alimentos, entre outros.

Para ser um expositor da feira, o empreendedor deve entrar em contato com o DDS por meio do telefone: (69) 98473-8216, em dias úteis, das 8h às 14h.

Texto: Rando Silva

Foto: Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO