A solenidade terá o acendimento das luzes de Natal, a chegada Papai Noel e show pirotécnico

É neste sábado (25) a abertura do Natal Porto Luz 2023 em Porto Velho. A programação marca o início das festividades de fim de ano realizadas pela Prefeitura, de forma gratuita para toda a população da capital. Localizado na avenida Calama, no bairro Flodoaldo Pontes Pinto, o Parque da Cidade, onde o evento vai acontecer, será aberto às 17h.

Para receber a decoração e iluminação especiais, o local ficou fechado por cerca de 45 dias, onde equipes da Empresa Municipal de Desenvolvimento Urbano (Emdur) trabalharam para montar ornamentos com mais de 3.500 componentes e milhares de lâmpadas. Este ano, a decoração do parque terá uma árvore de Natal de LED com 35 metros, corredores de LED, além de árvores e ornamentos natalinos iluminados.

A solenidade de abertura do Natal Porto Luz 2023 inicia às 19h. Logo após, às 20h, será feito o acendimento das luzes de Natal, com a chegada do Papai Noel e o show pirotécnico. A programação também reúne apresentações musicais, com destaque para o show de abertura Bem’s Animados, com temática musical e teatral com o tema “Natal Encantado”, apresentação da cantora Kira Garcêz e banda, além de personagens como a Turma da Disney, Toy Story, Patrulha Canina, e Bita e as Bitetes.

Confira a programação completa abaixo:

17h – Abertura do Parque da Cidade;

19h – Solenidade do Natal Porto Luz 2023;

20h – Chegada do Papai Noel;

20h30 – Show Bem’s Animados;

21h – Kira Garcez Entretenimento.

Texto: Taís Botelho

Foto: Ricardo Farias

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO