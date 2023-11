PROGRAMAÇÃONatal Porto Luz 2023 será aberto dia 25, com inauguração da decoração natalina e chegada do Papai Noel

Parque da Cidade está sendo preparado para receber as famílias portovelhenses

A Prefeitura de Porto Velho prepara o Natal Porto Luz 2023, que será aberto no próximo dia 25 de novembro, no Parque da Cidade, que recebe uma decoração e iluminação especiais. A chegada do Papai Noel e a realização de apresentações musicais e teatrais estão entre os atrativos que as famílias portovelhenses vão poder desfrutar, de forma gratuita.

“Está sendo preparado com muito carinho, com muito cuidado, para oferecer à população um espaço decorado e iluminado para as festas de fim de ano, que com certeza vai encantar a todos. Estamos com uma programação especial, com algumas surpresas e promete ser uma festa inesquecível para os portovelhenses”, disse o prefeito Hildon Chaves, que esteve vistoriando as obras que estão sendo realizadas no Parque das Cidades.

No dia 25, a partir das 17h, o Parque da Cidade será aberto à população. A solenidade de abertura do Natal Porto Luz 2023 será às 19h e o acendimento das luzes de Natal, chegada do papai noel e show pirotécnico está previsto para às 20h.

Em seguida, serão realizadas as apresentações, com destaque para o show de abertura Bem’s Animados, com temática musical e teatral com o tema “Natal Encantado”, que vai contar com desfile temático dentro do Parque em direção ao palco após o acendimento oficial das luzes natalinas, com o Papai Noel e personagens como a Turma da Disney, Toy Story, Patrulha Canina, Bita e as Bitetes, personagens natalinos e Cia Bem’s Animados.

Esses personagens estarão se apresentando no palco principal ainda nos dias 09, 13 e 20 de dezembro, além do show de despedida, no dia 25 de dezembro. As apresentações incluem sessão de fotos e interação com as famílias, que também ocorrerão nos dias 26, 27 e 29 de novembro de 2023 e 02, 06, 10, 16, 17, 22 e 23 de dezembro de 2023.

Interação Kira Garcêz

Outra atração é a Kira Garcêz e banda, que se apresentam no palco principal com teatro, música e dança com temática natalina, com 11 personagens. As apresentações irão ocorrer na abertura, no dia 25, e nos dias 01, 07, 15, 21 e 30 de dezembro e 06 de janeiro de 2024.

Texto: Eranildo Costa Luna

Foto: Ricardo Farias

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO