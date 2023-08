PROGRAMAPrefeitura de Porto Velho vai implantar Comitê da Primeira Infância

Provas mediram a aprendizagem de mais de 22 mil alunos da rede municipal

Com o foco voltado para aumentar o qualitativo da educação fundamental nas escolas da zona urbana e rural, nesta quinta-feira (3), a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), reuniu gestores escolares para apresentar os resultados da Avaliação Diagnóstica da Aprendizagem 2023 que serão utilizados para planejamento de intervenções pedagógicas que possam contribuir e potencializar as aprendizagens dos estudantes da rede municipal de ensino.

O Avalia Porto Velho tem como público-alvo todos os estudantes matriculados em turmas do 2º ao 9º ano do ensino fundamental no ano letivo de 2023, nas escolas urbanas e rurais. De acordo com a Semed, este ano foram avaliados 22.426 estudantes distribuídos em 1.167 turmas escolares. A prova Avalia Porto Velho é uma iniciativa pioneira na rede municipal de ensino, criada como alternativa para a melhoria da qualidade do ensino e para a elevação do Ideb. A ferramenta também auxilia a Semed a fazer as devidas intervenções para garantir que os alunos tenham um melhor desempenho.

“Os alunos são avaliados anualmente nas disciplinas de Português e Matemática. É uma estratégia da secretaria de educação para identificar todas as dificuldades de aprendizado de cada aluno para a gente ter a possibilidade de fazer uma devolutiva através de um planejamento com os gestores e professores, enfim, para que se consiga fazer o estudante avançar mesmo diante das dificuldades”, destacou a titular da pasta de educação, Gláucia Negreiros.

De acordo com a secretária, o Avalia Porto Velho diagnosticou um aumento na média a partir do 2º, 3º e 4º ano, com 78% de aproveitamento na aprendizagem. “Estamos comemorando os resultados nos anos iniciais, mas também temos um grande alerta em relação ao 5º ano em diante, que é quando há uma desacelerada, e isso é um diagnóstico nacional, mas nós estamos planejando estratégias pedagógicas para reverter esse quadro pós-pandemia e, se depender da nossa equipe técnica e de gestores e professores, vamos surpreender com mais resultados positivos em cima do aprendizado de nossos alunos”, comentou.

Para a gestora da Escola Pé de Murici, Gracilene Pimenta, a avaliação tem colocado o ensino na rede municipal em um patamar mais elevado. “Graças a essas intervenções pedagógicas a partir dos resultados do Avalia, estamos entregando os alunos para o avanço nos estudos muito mais preparados, com a percepção mais apurada em relação às disciplinas e com a sensação do dever de casa cumprido. A qualidade nas escolas públicas vem passando por uma grande transformação, e isso nos motiva a seguir em frente pela melhoria na educação”, disse.

CRIAÇÃO

Criada através do Decreto nº 14.571, de 29 de junho de 2017 e Portaria Nº126/2017 de 9 de junho de 2017, a Avalia Porto Velho foi aplicada pela primeira vez em 2017 para 5.782 alunos, dos 5º e 9º anos, das zonas urbana e rural. Esses números só aumentaram nos anos seguintes, somando nesta 6ª edição a mais de 22 mil alunos.

