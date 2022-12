Programas sociais do Governo de Rondônia avançam com ações realizadas pela Seas

Com mais de um milhão de refeições disponibilizadas em um ano e sete meses em restaurantes particulares ao custo de 2 reais, o programa estadual “Prato Fácil” tem se destacado em Rondônia por facilitar o acesso às pessoas inscritas no Cadastro Único – CadÚnico a refeições nutritivas de baixo custo. Implantado pelo Governo de Rondônia, com ações da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas, o programa existe desde maio de 2021, tendo iniciado em cinco estabelecimentos previamente credenciados em Porto Velho, tornou-se ação continuada com 1.500 refeições, sendo ofertadas de segunda a sexta-feira, das 11h às 15h, contribuindo para a diminuição da fome e a desnutrição familiar no Estado.

“Esse programa é excelente e ajuda bastante em todos os sentidos, pois além da refeição custar apenas R$ 2, a gente economiza tempo sem precisar fazer a comida e economiza gás e sem atrasar as crianças que vão para a escola”, disse Valdirene Kapran, mãe de três filhos.

Com a consolidação do programa na Capital, novo edital de chamamento público foi publicado pelo governo em 2022, para expansão aos municípios de Ariquemes, onde três proprietários de restaurantes fizeram adesão: Ariquemes (3), Cacoal (1), Guajará-Mirim (2), Ji-Paraná (2) e Vilhena (1), cada município sendo responsável pela oferta de 300 refeições diárias, nas modalidades prato feito e marmitex (para viagem). Outro edital também foi lançado em Porto Velho, ampliando assim para (9), o número de restaurantes cadastrados para a oferta de três mil refeições ao dia. Atualmente são 18 restaurantes credenciados em seis municípios para a oferta de 4.500 refeições durante a semana.

Até 13 de dezembro, o programa havia disponibilizado 1.000.135 refeições à população em situação de vulnerabilidade social, das quais 757.900 na Capital. A expectativa é que até o fim do ano tenham sido ofertadas um milhão de refeições. Os recursos utilizados pelo governo como contrapartida para complementar o valor total das refeições são do Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza – Fecoep. Além de favorecer as famílias com alimentação, o investimento contribui com a produção e comércio locais, gerando emprego e renda.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha enfatiza a importância de cada ação realizada pela Seas em atendimento à sociedade rondoniense. “São vários programas desenvolvidos voltados para a população. O Prato Fácil foi criado com o intuito de amenizar os impactos causados pela pandemia da covid-19, em especial nas famílias em situação de vulnerabilidade socioeconômica, com CadÚnico em Rondônia. Também se destacam programas como o Mulher Protegida, Mamãe Cheguei, Rondônia Cidadã e outros que o Governo do Estado desenvolve para melhor atender a sociedade”, reforçou o governador Marcos Rocha.

MULHER PROTEGIDA

Por meio deste programa da Seas, o governo também tem feito a diferença na vida de muitas mulheres vítimas de violência doméstica, detentoras de medida protetiva. Em um ano, 970 mulheres foram cadastradas para receber o auxílio de R$ 2.400; divididos em seis parcelas de R$ 400 mensais. O programa inclui também, assistência psicossocial e a qualificação profissional.

OUTROS PROGRAMAS

Com foco na melhora da qualidade de vida da população vulnerável, social e economicamente, outros programas da Seas têm refletido de forma significa na vida de muitas pessoas ou famílias do Estado, como por exemplo, o “Mamãe Cheguei”, que desde julho de 2020 já contemplou pelo menos 8.545 grávidas com o kit enxoval para os bebês; o “Crescendo Bem”, que atende atualmente a 1.807 famílias com a transferência de R$ 100 mensais destinados a crianças de 0 a 3 anos ou de 0 a 6 anos com deficiência.

O “Rondônia Cidadã” tem mais de 30 mil pessoas atendidas com algum serviço essencial oferecido a cada fim de semana, em um determinado município, como emissão de documentos e orientações em áreas específicas, como nutrição e jurídica, em um só espaço, possibilitando às pessoas que trabalham na semana, assim não tenham que se ausentar. Na última edição realizada nos dias 10 e 11, na zona Sul de Porto Velho foram 928 atendimentos, sendo os mais procurados: emissão do RG, inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), corte de cabelo e fotos 3×4.

Fonte: Governo RO