Projeto ambiental premiado é tema de evento entre parceiros

Depois de ganhar o prêmio Juízo Verde do CNJ-Conselho Nacional de Justiça, o projeto “Colhendo Sementes, Construindo Viveiros e Plantando Floresta” teve mais uma etapa importante de incrementação, com a realização do III Encontro de Técnicos e Secretários, evento promovido pelos parceiros, capitaneados pelo juiz coordenador dos Juizados Especiais de Ji-Paraná, Maximiliano Deitos.

Realizado no auditório Leila Barreiros, nos dia 23 e 24 de agosto, onde funciona o Projeto Orquestra em Ação, o encontro buscou detalhar e difundir o projeto e analisar o papel dos parceiros, a fim de ampliar e melhorar as boas práticas dos atores envolvidos dessa importante ferramenta de transformação ambiental dos municípios, já que utiliza a madeira apreendida em processos de crimes ambientais na construção de viveiros e obras sociais, a fim de restaurar lixões desativados, promover a arborização urbana e a recuperação de nascentes e matas ciliares.

Além de Ji-Paraná, mais 33 municípios estão no projeto, Ouro Preto do Oeste, Vale do Paraíso, Mirante da Serra, Urupá, Alvorada d’Oeste, Presidente Médici, Rolim de Moura, Primavera de Rondônia, Santa Luzia d’Oeste, São Felipe d’Oeste, Alta Floresta d’Oeste, Parecis, Novo Horizonte D’Oeste, Castanheiras, São Miguel do Guaporé, Seringueiras, São Francisco do Guaporé, Corumbiara, Cerejeiras, Colorado D’Oeste, Nova União, Teixeirópolis, Cacoal, Pimenta Bueno, Espigão D’Oeste, Ministro Andreazza, Gov. Jorge Teixeira, Theobroma, Cujubim, Monte Negro, Campo Novo, Buritis e Ariquemes. As prefeituras preparam o terreno com maquinários e constroem os viveiros, recebendo sombrites e sacolinhas. Já as sementes, espécies florestais nativas, são armazenadas em um Banco de Sementes, em parceria com a Embrapa, SEMMA/OPO e povos indígenas da região.

Programação

A programação iniciou com a palestra “Desenvolvimento do projeto”, com o próprio juiz Maximiliano Deitos. Em seguida, a promotora Lourdes Bosa de Espigão do Oeste esclareceu o papel do MPRO dentro do projeto, focando no tema governança ambiental. Marcelo Portela falou do processo de reciclagem, uma experiência no município Pimenta Bueno. Por videoconferência da cidade de Toledo, autor do livro “Cidades Sustentáveis”, o doutor pela Unisinos/RS e professor da Unioeste/PR Celito de Bona falou sobre a sustentabilidade em ambientes urbanos. Já Vilmar Ferreira trouxe à luz boas práticas na utilização das madeiras doadas em Ariquemes. Higor Jhuan, sobre boas práticas de viveiro de Corumbiara. E encerrando a programação de quarta, João Batista Vieira falou sobre a Lei das Nascentes de Theobroma.

Na quinta-feira, os temas debatidos foram Inspeção Fitossanitária (Maria Fernanda, do Idaron), paisagens sustentáveis (Luciano Brandão, da Emater), prestação de contas (Walmir Étori). Cristina Vergara de Rolim de Moura explanou sobre substrato para viveiros. Por fim, uma das mais emocionantes palestras sobre recuperação de nascentes – Projeto Renascer das Águas, por Jorge Murer (Cacoal), que já ganhou inúmeros prêmios nacionais.

De acordo com o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a Secretaria integra o projeto desde a orientação técnica e construção dos viveiros “Este projeto marca a história de Rondônia no desenvolvimento ambiental e social do Estado. A SEDAM é parceira e fará o que for possível para auxiliar no desenvolvimento do projeto, tão relevante como é o projeto dos viveiros”, disse.

“Órgãos públicos, secretários municipais e técnicos compartilharam as suas experiências práticas com os demais. Foi um momento de refletirmos sobre as nossas ações e buscarmos ainda mais efetivação ao trabalho que é reconhecidamente transformador para o meio ambiente das cidades.”, avaliou o magistrado Maximiliano Deitos.

O evento ainda contou com a participação da promotora de Ouro Preto do Oeste Naiara Ames de Castro Lazari, do prefeito de Urupá Celio Lang, da PRF Jussigle Bispo da Polícia Rodoviária Federal, da Sargento Daiane da Polícia Ambiental e da OAB, representada pela advogada Estela Maris Savoldi.

