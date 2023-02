Projeto aprovado autoriza Assembleia a repassar R$ 81 milhões ao Iperon

O deputado Alex Redano (Republicanos) cobrou do Governo do Estado de Rondônia e ao Departamento de Estradas e Rodagens (DER), a celeridade na obra de construção da ponte sobre o Rio Jamari na RO-459, que liga o município de Alto Paraíso à BR-364.

Redano salientou que a população necessita urgentemente desta ponte, que é a principal via de acesso e de escoamento da produção de Alto Paraíso, e também um dos acessos ao garimpo Bom Futuro e as linhas adjacentes. “Estivemos visitando o município de Alto Paraíso e observamos “in loco” que a obra se encontra paralisada, motivo que tem gerado grande preocupação, posto que, consta como prazo de entrega, o mês de maio do ano em curso, no entanto, se não houver celeridade na execução dos serviços ocasionará o atraso da conclusão desta, que é a principal obra que a população trabalhadora e ordeira de Alto Paraíso necessita nesse momento”.

O deputado afirmou ainda que, “Alto Paraíso é um dos maiores produtores de grãos do Estado, com destaque também para a pecuária e é inadmissível que a população sofra por mais tempo sem a ponte na RO-459. A construção desta ponte está sendo feita porque a antiga ponte sobre o Rio Jamari foi levada durante a cheia do rio, no ano de 2019”, disse.

A nova ponte de concreto sobre o Rio Jamari terá mão dupla, 130 metros de extensão e 8,80 metros de largura, e está localizada na rodovia 459, no trecho entre o município de Alto Paraíso e a BR-364. A obra está sendo construída com investimentos do Governo de Rondônia no valor de aproximadamente R$ 9 milhões.

Texto: Assessoria parlamentar

Fotos: Divulgação