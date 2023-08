Projeto “Compartilhando Saúde” realiza mais de 200 tipos de procedimentos cirúrgicos nos municípios de Vilhena e Corumbiara

O município de Vilhena recebe desde o dia 19 agosto, as ações do projeto Compartilhando Saúde, que visa realizar mais de 200 tipos de procedimentos cirúrgicos nas áreas de Urologia, Neurologia, Ortopedia, Ginecologia, Otorrinolaringologia, Obstetrícia e Oftalmologia, objetivando a ampliação e o acesso ao diagnóstico e amenizar a fila de espera por cirurgias eletivas.

As cirurgias acontecerão no Hospital Regional de Vilhena e o projeto vai atender aos usuários do Sistema Único de Saúde – SUS, que já estão regulados e aguardam na fila de espera. O projeto contempla também as pessoas do município de Corumbiara. O secretário de Estado da Saúde, Jefferson Rocha salientou sobre a expectativa da ação, “estamos criando estratégias e realizando ações para zerar as filas de espera por cirurgias eletivas, o projeto Compartilhando Saúde vem para atender às demandas da população”, afirmou.

CRONOGRAMA

19 a 28 de agosto: Atendimento oftalmológicos com 600 procedimentos no total, 400 cirurgias de catarata e 200 de pterígio;

27 de agosto: Cirurgias gerais, ginecologia e ortopedia, com uma projeção de 800 procedimentos mensais;

17 a 23 de setembro: Exames de endoscopia, totalizando 700 procedimentos semanais;

17 de setembro a 9 de outubro: Exames de ultrassonografia, sendo ofertados 120 exames diariamente.

Fonte: Governo RO