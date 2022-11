Projeto de atendimento itinerante do Iperon leva informações a aposentados, pensionistas e servidores

Com o objetivo de levar informações e tirar dúvidas de aposentados, pensionistas e servidores, o Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon criou um novo projeto, o “Iperon Perto de Você”, onde um grupo de servidores de setores do Iperon, que estão aptos a esclarecer acerca dos assuntos mais recorrentes como: recadastramento, certidão de tempo de contribuição, averbação, cálculos e pagamentos, benefícios previdenciários, perícias e avaliação médica, gestão do RPPS estadual e projetos de educação previdenciária, estarão de prontidão.

A ideia é levar o projeto para a capital e outras cidades do Estado de Rondônia, neste primeiro momento a cerimônia de abertura foi realizada no Palácio Rio Madeira – PRM, com a participação do superintendente estadual de gestão de pessoas Coronel BM Silvio Luiz Rodrigues e representantes de secretarias do governo. Após a solenidade, os servidores do Iperon atenderam ao público, a ação foi realizada por três dias.

Segundo a chefe de equipe de acompanhamento de benefícios e assistente social do Iperon, Zilene Rabêlo, o projeto surgiu da demanda de servidores e segurados que procuram o Iperon, com indagações sobre sua vida funcional. “Grande parcela de servidores só procuram o Iperon quando tem alguma necessidade, seja no momento de se aposentarem, seja por outra necessidade, e chegam nessa hora com um completo desconhecimento de suas garantias individuais e coletivas, de seu sistema de proteção e então começamos a refletir sobre a causa deste desconhecimento e buscamos alternativas para minimizar esta situação”.

Ainda, segundo a assistente social, a intenção é explicar aos servidores e segurados questões de forma acessível e simplificada, garantindo a informação sobre os direitos e deveres que são garantidos pelo Iperon, assim como proporcionar uma reflexão sobre os conceitos fundamentais da previdência e desenvolver os valores e competências para informar segurados, servidores e sociedade sobre o Iperon.

A ação contou com a participação de servidores das mais variadas secretarias, o analista jurídico Tálysson Menezes é servidor da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – Idaron, para ele a iniciativa foi importante para a melhor interação entre o Instituto e os servidores públicos; “A matéria previdenciária, mormente aquela aplicada aos regimes próprios de previdência, é complexa e específica, causando inúmeras dúvidas nos principais interessados. Projetos como este realizados pelo Iperon, auxiliam os servidores no tocante ao entendimento de seus direitos, e a melhor solução para os problemas”.

Para o analista jurídico, o projeto deve ser regular. “Trata-se de projeto importante, inclusive aos servidores representantes de Recursos Humanos, que também precisam estar atualizados para cumprir a missão conjunta de contribuir com a vida funcional do servidor”.

A ação também tem como objetivo, o auxílio a questões previdenciárias dos Recursos Humanos dos órgãos do governo. “Entendo ser importante um projeto específico com os setores de Recursos Humanos do governo do Estado. Um setor de RH bem instruído é importante para uma tramitação mais eficiente e célere dos processos de pessoal”, declarou o analista.

O Projeto teve início em Porto Velho, e ainda em 2022 irá passar pelas regionais de Vilhena e Ji-Paraná, a intenção é alcançar outras cidades de Rondônia, visando contribuir e auxiliar informações sobre direitos e deveres a todos.

Nós iniciamos o Projeto este ano, aqui em Porto Velho, no Palácio Rio Madeira e pretendemos levar ainda este ano para as Regionais de Guajará-Mirim, Vilhena e Ji-Paraná e nos próximos anos, estaremos ampliando para todas as Regionais do Estado.

O “Iperon Perto de Você” já tem data marcada para estar na cidade de Guajará-Mirim, nos dias 23, 24 e 25 de novembro; em Vilhena nos dias 12 e 13 de dezembro e para encerrar, o Projeto de 2022 estará atendendo em Ji-Paraná, nos dias 15 e 16 de dezembro.

É preciso aperfeiçoar o sentimento social e contribuir com aqueles que necessitam de determinadas informações ao alcance dos seus direitos. Todos devem conhecer seus direitos.

Fonte: Governo RO