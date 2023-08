Projeto de educação previdenciária realizado pelo Iperon acontece em Ariquemes, nos dias 28 e 29

A atleta rondoniense Lara Francioli Garofo Alves foi destaque nos Jogos Mundiais Escolares Sub-15, mais conhecido como ‘Gymnasiade 2023’. O evento começou na segunda-feira (21), e segue até o dia 27, com a participação de 1.400 atletas de 46 países. As provas estão sendo realizadas de forma simultânea no Parque Olímpico da Barra; na Arena da Juventude, em Deodoro; na Universidade da Força Aérea – Unifa, em Sulacap; no Centro de Educação Física Almirante Adalberto Nunes – Cefan, e na Escola de Educação Física do Exército – ESEFEx , na Urca no Rio de Janeiro.

A estudante da Escola Carlos Gomes, em Cacoal, Lara Francioli, de 14 anos, faz parte da Federação de Esporte Escolar de Rondônia – Feero e foi convocada pela Confederação Brasileira de Desporto Escolar – CBDE, para participar do Jogos Mundiais na categoria 100 metros rasos. A estudante ficou em 10º lugar. O treinador Elton Vilele comemorou, “A Lara é a décima melhor do mundo!”. A atleta também participou do revezamento 4×100, onde conquistou junto à equipe, o 1º lugar. Para a estudante da Rede Pública Estadual de Ensino, participar da maior competição escolar do mundo é uma imensa satisfação. “Estou muito feliz. Todos os sacrifícios e horas de treino foram recompensados”, ressaltou.

RECOMPENSA

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, é uma honra ver estudantes atletas se destacando em competições de nível nacional. “Todo o incentivo que o Governo tem proporcionado para estudantes atletas tem sido recompensado, quando vemos nossos atletas sendo premiados em grandes competições”, salientou.

GYMNASIADE

O Gymanasiade é um dos maiores eventos esportivos do mundo. Após 10 anos, volta a acontecer no Brasil, com a participação de 46 países. Ao todo, são 22 modalidades disputadas, sendo três do paradesporto. Entre elas estão o Atletismo, Atletismo Adaptado, Badminton, Basquete 3×3, Boxe, Dança, Ginástica Artística, Ginástica Rítmica, Judô, Judô Paralímpico, Esgrima, Karatê, Natação, Paranatação, Taekwondo, Wrestling, Skate, Xadrez, Tiro com Arco e Orientação. Esta edição ainda vai contar com a estreia do Skate e Surf na disputa.

Como parte da programação do evento, Lara teve a oportunidade de desfrutar de um dia de descanso na quarta-feira (23), visitando pontos turísticos e culturais da cidade do Rio de Janeiro, com direito a paradas no Estádio do Maracanã, Pão de Açúcar e praia de Copacabana, para passear no calçadão.

Fonte: Governo RO