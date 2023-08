Projeto de educação previdenciária realizado pelo Iperon acontece em Rolim de Moura, nos dias 21 e 22

Com mais de 100 mil espectadores somados em edições passadas, participação em vários Fóruns e Conferências, destaque na imprensa nacional e internacional e números indissociáveis de alcance e ressocialização, está de volta o Espetáculo Bizarrus, contando com o apoio do Governo de Rondônia, por meio da Secretaria da Justiça – Sejus, Tribunal de Justiça de Rondônia – TJRO e iniciativa da Associação Cultural e de Desenvolvimento do Apenado e Egresso – Acuda. A retomada da peça teatral teve início com uma audição realizada na quarta-feira (16), na Penitenciária Estadual Jorge Thiago Aguiar Afonso.

A peça que tem mais de 15 anos de existência, trabalhando de forma direta pela ressocialização, por meio da arte, contou com uma equipe para audição composta por cinco profissionais parceiros da Acuda, que atuam em várias frentes, sendo bailarinos, atores, fotógrafos, um preparador vocal e um cinegrafista disponibilizado pelo TJRO.

Residindo em Belo Horizonte e retornando a Porto Velho após convite da Acuda, o idealizador do projeto Marcelo Felice afirmou que, a sensação é que o projeto nunca parou, sendo apenas uma continuação do trabalho, e destacou, “devido à dimensão e reconhecimento do projeto, o nível de abertura dos reeducandos é enorme, todos querem uma oportunidade”, concluiu.

O governador do Estado, Marcos Rocha destacou os resultados positivos e relembrou, “o trabalho do “Bizarrus” foi além da ressocialização, as apresentações geraram um marco cultural, que é lembrado até hoje”. O secretário da Sejus, Marcus Rito ressaltou que, o alcance social foi uma das maiores conquistas que a ação poderia gerar, “vidas foram impactadas pela mudança de perspectivas e da forma de olhar o futuro, a possibilidade de ver novos caminhos para viver longe da criminalidade se tornou a maior premiação e realização que o projeto poderia ter gerado. Isso justifica o entusiasmo dos envolvidos nessa retomada”, concluiu.

ALCANCE DO BIZARRUS

O Espetáculo Bizarrus realizou apresentações para representantes de outros países no Congresso da Organização das Nações Unidas – ONU, que ocorreu em Salvador em abril de 2010, assim como realizou apresentações em grandes teatros como o Sesc Pompéia em São Paulo (SP) e o Teatro do Centro Cultural de São Paulo, durante o Fórum Mundial de Cultura.

Fonte: Governo RO