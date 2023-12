Projeto de Laerte Gomes que isenta veículos de até 170 cilindradas de pagar IPVA é aprovado na Assembleia

Proposta pela deputada estadual Ieda Chaves (União Brasil), a Feira do Giro Empreendedor oportunizou, nesta quinta-feira (14), renda e exposição de artesanato no salão da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia (Alero). O Projeto é coordenado pela Prefeitura de Porto Velho por meio da Secretaria Municipal de Indústria, Comércio, Turismo e Trabalho (Semdestur).

A ideia do empreendimento surgiu no ano de 2021 durante uma conversa, entre amigos de trabalho, ao se questionarem o motivo de não ter uma feira na cidade nos moldes do que havia nos estados do nordeste, sul e centro-oeste. Após a organização das artes em equipe, o Giro passou a acontecer na Praça das Três Caixa D’água, Espaço Alternativo, Mercado Cultural, Praça Padre João Nicoletti.

Segundo o servidora da Semdestur, Thaís Manuela, o Giro Empreendedor veio para beneficiar as artes e empreendedores locais, eles estão tendo um crescimento, alavancou a forma de venda de exposição dos produtos e isso gera satisfação. “Nós fazemos exposição semanalmente, começamos na quinta e vai até domingo, onde tem rodízios, são cinco equipes que temos e cada equipe tem 20 empreendedores”, acrescentou a representação da iniciativa municipal.

Para o expositor, Elivar Karitiana, o evento deu a oportunidade de apresentar o trabalho através da arte na Casa Legislativa. Atuando com sementes a exemplo de açaí, tucumã e buriti, ele diz que, “trabalho com a semente de açaí porque é a identidade do nosso estado de Rondônia e da Amazônia”.

Com atuação criativa através de biojoias, Hadassa Zait, desenvolve mercado e conhecimento técnico com percepções de cada momento e lugar. Recentemente, representou o estado de Rondônia durante a realização da 34ª Feira Nacional de Artesanato, no Expominas, Belo Horizonte. Em seu entendimento, “a oportunidade de estar aqui na Assembleia é muito boa porque sempre estou revendo pessoas, queridos clientes, e fortalecendo o nosso Giro Empreendedor”.

Texto: David Rodrigues I Secom ALE/RO

Foto: Rafael Oliveira I Secom ALE/RO

Fonte: Assembleia Legislativa de RO