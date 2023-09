Projeto de Lei sobre política pública de educação antidrogas é aprovado

O deputado estadual Alan Queiroz (Podemos) sugeriu ao governo de Rondônia que, em colaboração com a Secretaria de Estado da Agricultura (Seagri), em parceria com a Entidade Autárquica de Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia (Emater) e a Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, considere a inclusão dos agricultores do distrito do Iata na distribuição de calcário pelo programa Mais Produção/Calcário.

A presente indicação tem como objetivo beneficiar pequenos e médios produtores dos 52 municípios de Rondônia. O investimento para a realização é de R$ 17 milhões, sendo de recursos próprios e provenientes do Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira de Rondônia (Proleite).

De acordo com o parlamentar, a indicação visa auxiliar na transformação do solo em ambientes ricos e propícios para atender a demanda agrícola. “Como o calcário é utilizado para diminuir a acidez do solo, indicamos ao governo de Rondônia para que realize uma parceria técnica entre a Seagri, Emater e a prefeitura de Guajará-Mirim, com a finalidade de distribuir esse tipo de rocha sedimentar aos pequenos e médios produtores”, disse.

Por fim, é necessário que o Governo realize uma ampla divulgação do programa para informar aos produtores sobre como serem contemplados com a rocha sedimentar. Sendo assim, é necessário que procurem o escritório local da Emater, apresente os documentos de identificação, Cadastro Nacional da Agricultura Familiar (CAF), comprovante de aquisição do calcário, e análise de solo da propriedade com validade de no máximo um ano.

Texto: Ian Machado/Foto: Assessoria parlamentar

Fonte: Assembleia Legislativa de RO