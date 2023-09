Projeto do Governo de Rondônia abre inscrições para capacitar alunos ao mercado de trabalho na área tecnológica

Com o objetivo de capacitar jovens em situação de vulnerabilidade socioeconômica nos 52 municípios de Rondônia, por meio de cursos remotos nos eixos tecnológicos de Gestão e Negócios, Produção Cultural e Design, o Governo de Rondônia lançou mais um importante projeto sócio assistencial. Trata-se do Jovem Criador. O processo seletivo foi publicado no Diário Oficial dessa terça-feira (26), no link https://rondonia.ro.gov.br/wp-content/uploads/2023/09/SEI_0042138889_Edital_2.pdf.As inscrições seguem até o dia 5 de outubro.

O projeto Jovem Criador também foi apresentado oficialmente à imprensa e ao público na noite de terça-feira (26) na Hub.ro que fica Porto Velho Shopping.

titular da Secretaria de Estado da Ação Social (Seas) e primeira-dama Luana Rocha, destacou que o projeto tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento socioeconômico com a capacitação de jovens que estejam cursando o 3º ano do ensino médio regular em escolas da rede pública estadual, oportunizando meios para que possam se organizar e produzir serviços adequados e que deem resultado financeiramente.

“Nossa proposta com este projeto é despertar nos jovens o interesse pelo mercado digital, sendo capacitados profissionalmente, de forma gratuita, para que ingressem no mercado de trabalho e conquistem a autonomia financeira, além de contribuir com a renda familiar”, explicou.

Ao todo são 240 vagas ofertadas pelo Governo de Rondônia, distribuídas por seis cursos, que são: Marketing Digital, com carga horária de 24h; Técnicas para Criação de uma Loja Virtual, 42h; Técnicas para Criação de um Instagram Vendedor, 30h; Marketplace como Estratégia de Negócios, 25h; Google ADS na Prática, 18h; e Videomaker, 40h.

“Sabemos da importância desses cursos digitais, uma área que está cada vez mais em evidência, por isso, queremos potencializar nossos jovens para que se tornem referência e possam se desenvolver economicamente empreendendo seu próprio negócio”, disse

REQUISITOS

De acordo com a Seas, fazem parte dos requisitos para participar do processo seletivo, estar na base do Cadastro Único do Governo Federal – CadÚnico há pelo menos 24 meses e possuir renda per capita familiar de até meio salário mínimo.

Entre os primeiros que efetuaram a inscrição logo após a publicação do edital, e que por isso foram convidados a participarem do lançamento, estava Ronyelson da Silva, de 18 anos, aluno da Escola Brasília, no Bairro Marechal Rondon, em Porto Velho. “Pretendo cursar Marketing Digital e farei o possível para ser um excelente profissional nesta área, que me desperta tanta curiosidade”, afirmou.

O projeto também estabelece a disponibilidade de computadores e internet nas escolas para os alunos que não dispõem dessas ferramentas em casa.

Ainda durante o lançamento do projeto, os participantes do evento assistiram ao Bate-Papo sobre Criatividade, Comunicação e Audiovisual, com o publicitário Henrique Lima; Técnicas de um Instagram Vendedor, com Isabele Morgado; e Allini Lima, especialista em Marketing Digital. Ao final dos cursos haverá premiação para os que se destacarem.

Confira a galeria de fotos do evento aqui.

Fonte: Governo RO