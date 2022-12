Projeto do governo leva educação de trânsito a estudantes de escolas públicas por meio da Sesdec em parceria com Seduc

O projeto Educatran foi criado em 2019 e já beneficiou mais de 2000 alunos da rede pública de ensino, levando a temática de educação de Trânsito para as escolas através da filosofia de polícia comunitária. Esta ação é desenvolvida pelo governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, em parceria com a Secretaria de Estado da Educação – Seduc.

A prioridade do projeto no próximo ano é selecionar junto à Seduc, algumas escolas na Capital e do interior que estão em vulnerabilidade social e que necessitam da presença da polícia. Desde a criação, o projeto vem apresentando resultados surpreendentes e por isso será expandido a outras cidades.

O governador de Rondônia, Marcos Rocha destacou a importância de os alunos aprenderem sobre educação no trânsito, civismo, cidadania, primeiros socorros e educação ambiental. “É preciso construir uma base forte, ensinando e orientando sobre as mais diversas situações que nossos alunos poderão enfrentar no futuro, para que tenhamos a redução de acidentes de trânsito, mais respeito e sentimento de amor à pátria e aos símbolos nacionais, mais empatia com o próximo e cuidado com o meio ambiente. Em ações simples, mas que influenciarão na vida de todos”, pontua o governador.

O secretário adjunto da Sesdec, Hélio Gomes Ferreira reforçou o compromisso que cada um deve ter em respeito à vida do outro. “Além de levar a educação de trânsito para as escolas, este projeto também aproxima a polícia da comunidade escolar, contribuindo para formação de futuros condutores conscientes e cidadãos de bem”, reforçou.

De acordo com Cinthia Patricia, diretora da Escola Estadual Jorge Teixeira de O, em Porto Velho, o projeto Educatran motivou os alunos ao compromisso de disciplina. “Eles aprenderam a trabalhar em equipe, a gerenciar o tempo com a organização de cronogramas”.

Fonte: Governo RO