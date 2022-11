Projeto Educação Ambiental em terras indígenas será apresentado pelo Governo de Rondônia na COP-27

O Governo de Rondônia mais uma vez está presente na United Nations Climate Change Conference, a COP-27, na cidade de Sharm el-Sheikh, no Egito, entre os dias 6 a 18 de novembro, para discutir e apresentar ações que estão sendo realizadas, que influenciam de forma positiva a preservação do Meio Ambiente e amenizam as mudanças climáticas.

As ações relacionadas ao Meio Ambiente são desenvolvidas pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental – Sedam, e entre uma das principais, está o Projeto de Educação Ambiental em terras indígenas, que tem como principal objetivo promover e incentivar a mudança de atitude dos indivíduos em relação ao espaço protegido, contribuindo assim, para a construção de novos conhecimentos e valores necessários à conservação da biodiversidade e ao desenvolvimento social, cidadão e empreendedor dos extrativistas.

A coordenadora de povos indígenas da Sedam, Valdenilda Coiryn Massaca Karitiana declara que o Estado vem desenvolvendo essa atividade, “mantendo o diálogo junto às 54 etnias em 20 terras indígenas de Rondônia, trabalhando em consonância com as comunidades indígenas, com a finalidade de levar educação ambiental, conscientização sobre a questão dos lixos, preservação dos rios e o desmatamento. Queremos avançar cada vez mais com esse trabalho desenvolvido por nossa coordenadoria”.

PROJETO

O projeto, que é desenvolvido pela Coordenadoria de Povos Indígenas – Copin, tem como premissa apoiar os municípios no desenvolvimento de atividades, considerando as características e especificidades de cada local; realizar diagnóstico situacional em relação à Educação Ambiental e o desenvolvimento coletivo e cidadão da comunidade para alinhamento e nivelamento das demandas, além de promover oficinas educativas de interpretação ambiental.

Também pelo projeto será dada a oportunidade para atendimento nas áreas da saúde, educação e cidadania por meio de parcerias estabelecidas com os entes municipais e empresas privadas, promover educação ambiental em comunidades urbanas e rurais, incentivando o cuidado e preservação das florestas, fauna e flora.

Ademais, desenvolver ações e projetos, com foco em reciclagem e resíduos sólidos; sistema agroflorestal; extrativismo; recuperação de áreas degradadas e nascentes, entre outras pautas que geram renda, saúde e bem-estar às comunidades indígenas.

Fonte: Governo RO