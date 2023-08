Projeto Epaz inclui participação de líderes de grêmios estudantis na formação continuada promovida pelo Governo de Rondônia

Novo sistema realizado na montante da UHE Santo Antônio Energia passará a ser a principal fonte captação de água na Capital

A implantação da nova tubulação para a captação de água pelo rio Madeira, marca o início de uma nova fase da obra de melhoria e ampliação do Sistema de Abastecimento de Água, em Porto Velho. Uma evolução que irá proporcionar o aumento de mais de 250% na captação em relação ao sistema atual. O avanço dos serviços é fruto da iniciativa do Governo do Estado de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp, que tem destravado as obras oriundas do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o avanço das obras de melhoria e ampliação da rede de abastecimento de água em Porto Velho ratifica o compromisso do Governo do Estado de Rondônia de primar pelo bem-estar da população. “Estamos vivendo um momento ímpar com o avanço dessas obras, que têm sido destravadas pelo Governo de Rondônia, desde 2019. E cremos que estamos no caminho certo, que vai resultar no abastecimento de água dentro da casa da população portovelhense, sem interrupções. Uma realidade bem próxima de ser conquistada”, declarou o governador.

NOVA FASE

Para a ampliação da rede de água tratada em Porto Velho foi executado o trabalho de içamento e assentamento da junção de 45 graus, uma peça fundamental para o processo de captação de água diretamente do rio Madeira, na montante da Usina Hidrelétrica Santo Antônio. De acordo com o gerente de contratos, Mateus Gavazza, após o tratamento e distribuição, a água estará disponível na torneira do cidadão. “Esse será um grande marco no Sistema de Abastecimento de Água, em Porto Velho. Suprindo, ainda, o déficit de capacitação de água e proporcionando o aumento de mais de 250% na captação, bem diferente, comparado ao sistema atual. Água é vida, e é por isso que o Governo de Rondônia, por meio da Seosp tem voltado a atenção a esse importante trabalho que vai trazer desenvolvimento e mais saúde para a população”, afirmou Gavazza.

AÇÃO CONTÍNUA

Paralelo ao trabalho de captação de água, outras frentes de serviço seguem em andamento. É o que acontece nos bairros da zona Sul e Leste de Porto Velho, com a execução de instalação da rede de água tratada. O intuito é atingir a meta de quase 74 quilômetros de rede de distribuição em toda a cidade. Ação já contempla aproximadamente 60 ruas com a instalação da rede de água tratada, alcançando a marca de dez quilômetros de tubulação de rede instaladas na Capital.

O titular da Seosp, Elias Rezende, destaca o salto quanto à efetivação das obras do PAC no município. “O avanço dessas obras, tanto na Capital quanto nos municípios de Jaru e Ji-Paraná, que também são contemplados com a promoção de obras de irão refletir na saúde do morador, tendo sua casa abastecida com água potável”, enfatizou.

INVESTIMENTOS

Considerando todos os contratos em execução na Capital, o Governo de Rondônia movimenta o montante de R$ 219.951.422,66 milhões, que será convertido em saúde e qualidade de vida. Um investimento expressivo, provindos da iniciativa do Governo do Estado de Rondônia juntamente com o Governo Federal.

