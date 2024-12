Projeto Estudante Auditor 2024 promove cidadania e transforma escolas da rede pública em Rondônia

A edição 2024 do Projeto Estudante Auditor, realizado pelo governo de Rondônia, promovido pela Secretaria de Estado da Educação (Seduc) em parceria com a Controladoria-Geral do Estado de Rondônia (CGE), consolidou-se como um marco em educação cidadã e transformação social. A iniciativa engajou 160 estudantes da rede pública estadual, além de professores, gestores escolares e servidores, em atividades que fomentaram o protagonismo juvenil e a transparência na gestão pública.

Entre as escolas participantes estavam a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Barão do Solimões, Escola Jorge Teixeira de Oliveira, Capitão Cláudio Manoel da Costa e a escola de Ensino Médio em Tempo Integral Brasília. Durante seis meses, os estudantes se envolveram em auditorias cívicas, gamificação e metodologias inovadoras que destacaram o papel de “aluno orientador”, promovendo uma abordagem prática e colaborativa para fortalecer a cidadania e os valores éticos.

Em cerimônia de encerramento realizada no dia 9 de dezembro, no Teatro Guaporé, em Porto Velho, foram celebrados os resultados alcançados, com reconhecimento aos participantes e às escolas. O evento coroou uma jornada marcada pelo fortalecimento do vínculo entre estudantes e escolas, além de premiações que beneficiaram unidades de ensino e professores com recursos destinados a melhorias.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o projeto é uma iniciativa essencial para formar cidadãos conscientes e engajados. “Através desse projeto, incentivamos os jovens a pensar criticamente, propor soluções e agir de maneira ética e responsável, promovendo ações que impactam positivamente suas comunidades e fortalecem a cidadania no estado”, ressaltou.

A secretária de Estado da Educação, Ana Pacini, destacou a importância da iniciativa para a formação crítica dos estudantes. “O Projeto Estudante Auditor proporcionou aos jovens uma experiência única de aprendizado sobre gestão pública e responsabilidade cívica. Além disso, incentivou o protagonismo estudantil, contribuindo para um ambiente escolar mais transparente, ético e participativo”, enfatizou.

Os resultados demonstraram o impacto positivo da iniciativa, tanto na formação dos alunos quanto no ambiente escolar. Professores e gestores relataram melhorias significativas no engajamento e na interação entre estudantes e comunidade escolar. As premiações reforçaram o compromisso do estado com a valorização da educação como instrumento de transformação social.

Fonte: Governo RO