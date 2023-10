Projeto FertBrasil, da Embrapa, já percorreu 18 Estados brasileiros

O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) está trabalhando na elaboração dos projetos para o programa BID Pantanal, em Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. O projeto tem investimentos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e visa promover ações de fortalecimento econômico, social e ambiental no bioma Pantanal, visando estimular o desenvolvimento local.

Serão investidos U$ 400 milhões (cerca de R$ 2 bilhões) em ações serão realizadas em seis municípios de Mato Grosso do Sul, com benefícios à população de 24 cidades, e em 12 municípios da Baixada Cuiabana, no pantanal mato-grossense.

São projetos em diferentes vertentes que incluem o fomento à produção agropecuária e agroflorestal, escoamento da produção, beneficiamento e acesso a mercados, restauração ambiental e produtiva da bacia do Alto Taquari com melhoramento de pastagens, restauração de voçorocas e recuperação das matas ciliares, valorizando o produto pantaneiro.

Com a conclusão do processo de elaboração dos projetos, ouvindo as comunidades envolvidas, será elaborada a carta consulta que será submetida à aprovação do BID para iniciar as ações.

Fonte: Pensar Agro