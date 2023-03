Projeto Governo na Cidade conclui obra de iluminação em LED, no Vale do Anari 

O município do Vale do Anari foi contemplado com a obra de modernização e ampliação do sistema de iluminação pública, por meio do Projeto Governo na Cidade, do Governo de Rondônia. O projeto previu a reordenação luminotécnica com a instalação de 267 luminárias em LED.

O Governo do Estado destinou para a execução do projeto, o valor de R$ 395.026,38 (trezentos e noventa e cinco mil, vinte e seis reais e trinta e oito centavos), através do Termo de Convênio nº 103/PGE-2022 firmado com a prefeitura do Vale do Anari, que entrou com a contrapartida no valor de R$ 6.664,36 (seis mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e trinta e seis centavos).

Segundo o governador de Rondônia, Marcos Rocha, “é importante ressaltar que, o Governo na Cidade atende às necessidades apresentadas pelos municípios. As ações de infraestrutura realizadas continuam em todas as regiões. Obras como a da iluminação realizada no Vale do Anari são executadas em várias localidades de Rondônia. Já são mais de R$ 100 milhões de investimentos desde que o projeto foi criado em 2021”, destacou.

MODERNIZAÇÃO E ECONOMIA

Os serviços executados na modernização do sistema, com luminárias LED proporcionam maior luminescência e menor consumo energético e reduzem as despesas com manutenção, possibilitando assim, um serviço de maior qualidade. Segundo o engenheiro eletricista, John Kennedy Carneiro de Oliveira da Secretaria de Estado de Obras e Serviços Públicos – Seosp, órgão responsável pela fiscalização da obra; o sistema que havia na cidade era obsoleto.

“O sistema de iluminação pública oferece um serviço de alta relevância, tanto na melhoria da visibilidade no trânsito noturno quanto no aumento da segurança. O sistema implantado na região do Vale do Anari era defasado, possuindo baixa eficiência e alto consumo energético, aliado ao alto custo de manutenção, além de inviabilizar a ampliação desses serviços, utilizando a mesma tecnologia”, explicou o engenheiro.

Para o morador, Ademir Silva, as mudanças que estão acontecendo na cidade têm despertado um sentimento de valorização. “Há várias obras acontecendo aqui, a da iluminação, além de deixar a cidade mais bonita, traz a questão da segurança. Onde tem boa iluminação se torna mais seguro aos moradores, esta obra significa também segurança pública”, afirmou Ademir.

Os serviços foram 100% concluídos em três ruas da cidade, que fica a 326km de Porto Velho e conta com 11.204 habitantes.

Fonte: Governo RO