Projeto Governo na Cidade investe em revitalização, ampliação e construção de espaços públicos, em São Miguel do Guaporé

O desenvolvimento chegou no município de São Miguel do Guaporé, cidade que fica às margens da BR-429 e tem recebido inúmeras transformações. Isso porquê, os projetos previstos para a região seguem em plena execução, prioridade de quem anseia por qualidade de vida dos rondonienses.

Para ter uma ideia desse avanço, em menos de dois anos, a diferença de cenário é notória. Para São Miguel do Guaporé, foram destinados cerca de R$ 6 milhões, oriundos do Projeto Governo na Cidade, que visa a revitalização, reforma, ampliação e até construção de espaços públicos, com foco no social e bem-estar da população.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, “a população que mora ao longo da BR-429 merece receber esse cuidado, atenção, principalmente com obras que ofereçam opções de lazer. Ter um momento com a família, tempo de qualidade e em um local adequado é importante para a saúde e bem-estar de nossa gente”.

PRAÇA

A praça da Bíblia, é uma das principais áreas de lazer do município e foi construída logo que a localidade foi emancipada na década de 80. A revitalização está ocorrendo a passos largos, o que faz com que a população da cidade acompanhe com bom ânimo, o andamento da obra.

“É até bonito de ver tanta gente trabalhando na praça. Logo que finalizada é só atravessar a rua que poderemos usufruir do espaço que, certamente ficará lindo, embelezando ainda mais a minha cidade. O governador tem olhado por nós, daqui, dessa região”, disse o lavrador Ronaldo Barbosa de Souza.

Com a revitalização, a praça passará a ter pista de caminhada, parque infantil, oferecendo assim, um melhor ambiente à população. A obra está orçada em R$ 836.820,67 (oitocentos e trinta e seis mil, oitocentos e vinte reais e sessenta e sete centavos).

ÁREAS PARA PRÁTICA DE ESPORTES

Campo Chupinzão, é assim que é conhecido um dos lugares mais frequentados pelos apaixonados por futebol, em São Miguel do Guaporé. Os principais campeonatos da cidade são realizados no local, com uma área de 7.260,00m², localizada na Avenida Presidente Vargas, Bairro Cristo Rei.

O projeto urbanístico prevê a construção da arquibancada e pista de caminhada, onde contemplará a população. Um investimento de R$ 1.003.176,07 (um milhão e três mil, cento e setenta e seis reais e sete centavos), que será convertido em esporte e lazer aos moradores de São Miguel do Guaporé.

“O chupinzão já era uma atração aqui para quem pratica esportes. Agora, com mais opções como pista de caminhada e uma arquibancada novinha, as famílias terão mais momentos juntos. Eu, meus filhos e esposa frequentaremos mais o espaço, com certeza. São Miguel só tem a ganhar”, disse Ronaldo Barbosa de Souza.

No centro da cidade acontece a construção da quadra de grama sintética, com arquibancada e drenagem, que fica na praça dos Três Poderes, promovendo mais uma opção de lazer aos miguelenses. O investimento é de R$ 644.711,27 (seiscentos e quarenta e quatro mil, setecentos e onze reais e vinte e sete centavos).

ILUMINAÇÃO

O portal de entrada da cidade, na BR-429, carrega a marca do trabalho do Governo de Rondônia, por meio do projeto Governo na Cidade, o que representa modernização e eficiência quanto à energia. O sistema a ser utilizado visa segurança pública e economia.

“A cidade melhor iluminada, além de segurança para a população, propõe ainda uma imagem de limpeza e conservação da área pública, o que é fundamental e garante maior conforto aos moradores e às pessoas que transitam em direção a outros municípios localizados na BR-429, motivos fundamentais para esta execução. É trabalho com firmeza e muita parceria com os municípios que nossa Rondônia está melhorando”, destacou o governador.

A cidade tem uma população estimada de 24.181 habitantes e foi criado com o nome de São Miguel do Guaporé, no dia 6 de julho de 1988, com área desmembrada do município de Costa Marques. São Miguel tem um distrito denominado Santana do Guaporé, cerca de 26km do Centro.

