PROJETO HUBCRIE Capacitação sobre imunobiológicos especiais está com vagas abertas para profissionais da saúde que atuam na Atenção Básica

As inscrições são gratuitas e devem ser feitas até o dia 16 de outubro, por médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) convida médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, que integram o Departamento de Atenção Básica (DAB), para se inscreverem no ‘Projeto HubCrie’, curso de qualificação profissional acerca dos imunobiológicos especiais e suas indicações. A capacitação é destinada aos profissionais de saúde citados acima, independente de ocuparem ou não a função de vacinadores.

O Projeto HubCrie é desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa e Apoio ao Desenvolvimento Social (IPADS), em parceria com o Conselho de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e as empresas farmacêuticas Pfizer e Sanofi. O programa já foi implantado em cidades como Belo Horizonte, Petrolina e Florianópolis.

Em Porto Velho, médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem participantes serão capacitados para o manejo dos imunobiológicos especiais, vacinas destinadas a uma população que, por motivos biológicos, possui contraindicação aos imunizantes disponíveis na rede municipal ou dependem de substâncias especiais, como cardiopatas e portadores de HIV.

O curso é gratuito e será realizado de forma on-line, através da Plataforma do HubCrie. A formação tem duração de dois meses, e terá quatro módulos. Durante as aulas, profissionais de saúde participantes irão realizar atividades práticas dentro das unidades de saúde, supervisionadas por seus tutores, que são profissionais indicados pela Semusa para realizar o acompanhamento e desenvolvimento do curso.

As inscrições podem ser feitas até o dia 16 de outubro, ou enquanto durarem as vagas, através deste link.

Texto: Semusa

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO