Projeto inovador do Detran Rondônia conquista Prêmio Destaque Senatran

O Departamento Estadual de Trânsito – Detran Rondônia recebeu, do Instituto Serzedello Corrêa, em Brasília (DF), o Prêmio Destaque Senatran, o qual faz parte das ações realizadas pelo Ministério da Infraestrutura e da Secretaria Nacional de Trânsito – Senatran, objetivando contribuir com a Nova Década Mundial de ações para segurança no trânsito, e com alcance dos objetivos do Plano Nacional de Redução de Mortes e Lesões no Trânsito – Pnatrans, à diminuição dos números alarmantes de pessoas que perdem a vida em acidentes de trânsito.

Anualmente, a Senatran promove a premiação, com o objetivo de incentivar a sociedade brasileira à produção técnica, científica e artística, laureando os melhores trabalhos relacionados à segurança viária e educação para o trânsito. Este prêmio vem sendo incorporado às ações do órgão máximo executivo de trânsito da União, desde o ano 2000.

O secretário Nacional de Trânsito, Frederico de Moura Carneiro entregou o Prêmio Destaque Senatran ao diretor-geral do Detran Rondônia, Paulo Higo Ferreira de Almeida, e explicou que “especialmente na edição deste ano, além de premiar os trabalhos concorrentes do certame, aproveitamos a oportunidade para oferecer o Prêmio Destaque Senatran, reconhecendo também os profissionais, órgãos, entidades e instituições que contribuíram com a Secretaria Nacional de Trânsito e a sociedade brasileira na promoção de um trânsito mais seguro e nos ajudaram a salvar vidas, e o Detran Rondônia merece essa certificação”.

O Detran Rondônia recebeu o prêmio, em decorrência do projeto piloto, desenvolvido em parceria com a Secretaria Nacional de Trânsito – Senatran, que por meio dos dados estatísticos da Coordenadoria de Registro Nacional de Acidentes e Estatísticas de Trânsito – Renaest, propõe o diagnóstico, sensibilização, confecção de projetos e captação de recursos aos municípios do Estado de Rondônia, com vistas à elaboração e execução de projetos sustentáveis de segurança, trânsito e mobilidade urbana, promovendo assim, a gestão dessas políticas e formas para o financiamento mediante entidades financeiras, visando trazer eficiência no desenvolvimento do tráfego e, por consequência, reduzir mortes e acidentes de trânsito em Rondônia, tendo como parâmetro o Pnatrans.

O diretor-geral, Paulo Higo Ferreira de Almeida destacou que, além da Autarquia, a estudante da Escola Estadual de Ensino Fundamental São Roque de Corumbiara, Ruthi de Souza Pereira, foi reconhecida com Prêmio Senatran, ficando em primeiro lugar na categoria Paródia de Produções Artísticas. “Somos inovadores em todas as áreas e temos muito a comemorar”, disse.

“Quero externar minha gratidão ao governador Marcos Rocha pelo apoio aos nossos projetos inovadores, à equipe do Senatran, na pessoa do secretário nacional Frederico, que confiaram no trabalho desenvolvido pelo Detran Rondônia”, agradeceu o diretor-geral.

Paulo Higo também engrandeceu o trabalho dos servidores da Autarquia como essencial para a conquista do prêmio. “Esse prêmio é de vocês! Sintam-se agraciados com essa honraria. Vamos continuar trabalhando muito mais para o desenvolvimento do nosso Estado”, comemorou.

O governador do Estado, Marcos Rocha, destacou a premiação recebida pelo Detran Rondônia e pela aluna Ruthi de Souza Pereira. “Se estamos sendo premiados, significa que estamos no rumo certo, levando o nome do nosso Estado a nível nacional. Parabéns a todos os rondonienses!”, ressaltou o governador.

Também participaram da solenidade de premiação representantes do Detran Rondônia, o coordenador do Renaest, Iremar Torres Lima, coordenador de Engenharia, Fábio da Silva Batista, e os assessores do gabinete da direção-geral, Allen Luna Neres dos Santos e André Ricardo Voidelo.

