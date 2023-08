Projeto “Iperon Perto de Você” apresenta balanço dos atendimentos itinerantes em Ariquemes

O atendimento do projeto “Iperon Perto de Você” bateu seu recorde na cidade de Ariquemes, que em apenas dois dias recebeu 211 beneficiários que buscaram informações, tirando suas dúvidas gerais, consultaram andamento processual, averbações e certidões, informando-se sobre regras, realizaram simulação de aposentadoria, além de recadastramento, impressão de contracheque, entre outros.

Realizado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, as ações do projeto têm como objetivo disseminar educação previdenciária. O projeto já percorreu cinco cidades do Estado.

O evento, realizado nos dias 28 e 29 de agosto, além dos atendimentos, apresentou os seguintes dados: 18 aposentados públicos estaduais participando de palestras e oficinas do “Humanizando a Aposentadoria”, sobre assuntos como saúde, cuidados com a tecnologia e orientações previdenciárias. Sessenta e sete servidores participaram das palestras do “Preparando para a Aposentadoria”, aprendendo mais sobre a nova fase que em breve viverão, como o recadastramento, direitos beneficiários e também receberam orientações sobre a saúde financeira, mental e empreendedorismo.

Através de informações, o “Iperon Perto de Você” também leva a missão de instigar os participantes à reflexão positiva sobre suas vidas, como por exemplo, da aposentada Zilda Gomes, que teve o magistério como profissão e até mesmo foi premiada juntamente aos seus alunos com um projeto de empreendedorismo de doces e por meio da palestra sobre empreendedorismo seu sonho de voltar com o produto renasceu. “Foi uma maravilha, me senti e poder reviver, porque quando a gente aposenta, fica esquecido e é sinal de que estamos vivos, as palestras foram excelentes, vou até reiniciar outra etapa da vida com a venda de doces”, relatou.

Para o diretor de previdência Elton Parente, os atendimentos na cidade de Ariquemes ultrapassaram as expectativas. “Agradecemos à acolhida dos servidores ativos, aposentados e pensionistas de Ariquemes e região, que participaram em massa do nosso evento e também aos parceiros, como Detran, Segep, Seduc e Sebrae. A equipe Iperon conclui a penúltima cidade do trajeto, passando com total êxito pelo quantitativo de atendimentos e participações”, destacou.

A edição 2023 do projeto acontecerá na cidade de Guajará-Mirim, nos próximos dias 4 e 5 de setembro.

Fonte: Governo RO