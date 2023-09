Projeto “Iperon Perto de Você” apresenta balanço dos atendimentos realizados em Guajará-Mirim

Após percorrer sete cidades semeando educação previdenciária, o projeto Iperon Perto de Você realizado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, finalizou na cidade de Guajará-Mirim, com atendimento aos servidores públicos, palestras sobre saúde mental, financeira e física, capacitações com servidores e instruções processuais.

O evento, realizado nos dias 4 e 5 de setembro, apresentou os seguintes dados: 89 beneficiários buscando informações no atendimento, esclarecimentos de dúvidas de andamento processual, regras e simulação de aposentadoria, recadastramento, impressão de contracheque, entre outros. Foram 28 aposentados públicos estaduais participando de palestras e oficinas do “Humanizando a Aposentadoria”, sobre assuntos como saúde, cuidados com a tecnologia e orientações previdenciárias.

Os servidores na iminência da aposentadoria e os aposentados participaram de oficinas e palestras sobre educação previdenciária e financeira, por meio dos projetos Preparando para a Aposentadoria e Humanizando a Aposentadoria, que de forma didática e instrutiva contou com 31 participantes nas ações. Além disso, a “Oficina de Procedimentos” com instrução processual para a aposentadoria é uma forma de capacitar servidores dos setores de Recursos Humanos das secretarias estaduais, teve 28 matriculados.

A professora Sandra Karantino foi em busca da simulação de aposentadoria, uma vez que, com as mudanças nas regras, esta precisava saber se já possuía tempo para iniciar uma nova etapa em sua vida, a da aposentadoria. “Fui muito bem atendida, saí com o cálculo de tempo para me aposentar e logo eu entrando nesse tempo, já vou dar entrada”, afirmou.

Segundo o presidente do Iperon, Tiago Cordeiro, os eventos ocorreram com colaboração de parceiros e deixa um convite para o próximo ano “Tivemos a oportunidade de falar com centenas de servidores ativos, inativos e pensionistas levando oficina de empreendedorismo, nutrição, saúde, como lidar com redes sociais, gestão financeira, além é claro de tirar dúvidas ao processo de aposentadoria, ao benefício seja em relação a reajuste, ou tempo de concessão, tivemos a participação fundamental de parceiros como a Secretaria de Estado de Comunicação – Secom, Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas de Rondônia – Segep, Secretaria de Estado da Educação – Seduc, Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran e Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – Sebrae. Ano que vem teremos novamente esse evento e contamos com a presença de nossos parceiros e participação de servidores ativos e nossos aposentados”, ressaltou.

O projeto Iperon Perto de Você teve início em junho no município de Porto Velho e no mês de agosto percorreu as cidades de Vilhena, Cacoal, Rolim de Moura, Ji-Paraná, Ariquemes e Guajará-Mirim, concluindo centenas de atendimentos e participações nas palestras e oficinas oferecidas.

