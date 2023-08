Projeto “Iperon Perto de Você” apresenta balanço dos atendimentos realizados em Vilhena

“Obras na BR-364/RO vão resgatar a autoestima dos moradores da região”, diz ministro dos Transportes

A realidade dos moradores de Itapuã do Oeste, no interior de Rondônia, e da área de influência do município, começou a mudar. Principal rodovia da região e um dos mais importantes corredores logísticos do Norte do país, a BR-364/RO será modernizada. Além da recuperação de importantes segmentos, o projeto de duplicação da estrada recebeu sinal verde do Governo Federal para ser elaborado. Intervenções possíveis graças ao reforço no orçamento destinado pela União, neste ano, à manutenção e novas obras nas estradas do país: a malha viária de Rondônia terá quatro vezes mais recursos em 2023 do que no ano passado e deve elevar, até o fim do ano, o percentual de pistas consideradas boas de 60% para 80%.

Nesta terça-feira (8), durante solenidade em Itapuã do Oeste, o ministro dos Transportes, Renan Filho, fez a entrega de trechos recuperados da BR-364/RO e assinou a ordem de serviço que permitirá a contratação da proposta de duplicação de 500 quilômetros da rodovia. “Uma obra como essa revitaliza a autoestima da cidade, revigora o ânimo das pessoas e demonstra que as coisas podem dar certo. É uma rodovia fundamental para a logística do estado e da Região Norte como um todo, uma das rodovias mais importantes do país”, afirma o ministro.

Pela estrada, são transportados cerca de 10 milhões de toneladas de grãos por ano, o que torna ainda mais estratégica a duplicação. Entenda os detalhes:

• Serão destinados R$ 23 milhões para a elaboração do projeto;

• A meta é duplicar 500 quilômetros de pistas, entre os Kms 190 e 690 da rodovia;

• Os trabalhos serão realizados entre os municípios de Pimenta Bueno e Candeias do Jamari;

• O investimento previsto para as obras é de R$ 8 bilhões.

Impacto

Para os moradores de Itapuã do Oeste, a futura duplicação da BR-364/RO promete mudar o próprio perfil da pequena cidade. “A transformação será grande, principalmente para quem tem comércio na beira da pista, que já está sorrindo à toa”, considera o funcionário público José Carlos de Souza, de 57 anos. Mineiro, ele e a família se chegaram ali em 1° de setembro de 1989. “Por essa estrada passa gente de 48 municípios. Ela estava em péssimas condições. Meu filho, que é carreteiro, chegava a demorar 45 minutos só para cruzar os cinco quilômetros que atravessavam o município”, conta.

Devido à relevância do projeto, governos Federal e de Rondônia, municípios beneficiados e o Parlamento se uniram para garantir os recursos necessários e o rápido andamento dos trabalhos. “A bancada federal esteve unida para conseguirmos dar esse pontapé inicial. Vamos terminar o projeto e trabalhar para iniciar as obras a partir desse projeto, por meio de recursos do Governo Federal e também vamos trabalhar para captar recursos privados com o projeto de concessão da rodovia”, detalha o ministro Renan Filho.

Já começou a mudar

Nesta terça-feira, foram liberados ao tráfego 50 quilômetros recuperados da BR-364/RO, entre os municípios de Ariquemes e Jaru. A revitalização – realizada por meio do contrato de manutenção/conservação rotineira do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) – teve um investimento de aproximadamente R$ 4 milhões. Foram executados:

• Serviço de microrrevestimento asfáltico;

• Implantação da nova sinalização horizontal em toda a extensão da BR;

• Roçada e capina;

• Limpeza dos dispositivos de drenagem.

Conforme explica Renan Filho, Governo Federal tem previsão de investir neste ano R$ 606 milhões nas estradas federais que cruzam o estado: é quatro vezes mais que o total aplicado em 2022, na gestão anterior. “No ano passado, as rodovias de Rondônia estavam 40% em situação boa, mas com a chegada dos investimentos esse cenário já vem mudando. Nossa meta é chegar em 80% em rodovias boas no estado até dezembro”, reforça.

Segundo o eletricista Naldir José Vieira, 59 anos, até o acesso à Itapuã do Oeste era complicado. “Antes de colocarem a rotatória, a cidade não tinha nem entrada. Era muito ruim para quem tem comércio”, lembra. Quem mais percebeu mudanças com as melhorias recentes na região foi o vendedor de materiais agropecuários Maycko Panato, de 21 anos: suas vendas aumentaram de 30% a 40% nos últimos meses, graças às melhorias no acesso à Itapuã do Oeste. “E, vindo o asfalto, vai ficar melhor ainda. O ponto fica muito mais atrativo para quem passa pela estrada”, conclui, com esperança.

Além do ministro Renan Filho, participaram da agenda em Itapuã do Oeste o ministro de Portos e Aeroportos, Márcio França; o governador de Rondônia, Marcos Rocha; o diretor-geral do DNIT, Fabrício Galvão; o prefeito de Itapuã do Oeste, Moisés Cavalheiro; e parlamentares da bancada federal de Rondônia no Congresso Nacional.

Assessoria Especial de Comunicação

Ministério dos Transportes