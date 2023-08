Projeto “Iperon Perto de Você” divulga balanço de atendimento itinerante em Rolim de Moura

Atendendo de forma itinerante aposentados, pensionistas e servidores ativos, o projeto Iperon Perto de Você já percorreu quatro cidades do Estado. Em dois dias de ações previdenciárias, o projeto apresentou o balanço de participantes no município de Rolim de Moura, que contabilizou 108 atendimentos entre servidores ativos e beneficiários.

O evento é realizado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon e ocorre simultaneamente com atendimentos sobre cálculos previdenciários, simulação de aposentadoria, folha de pagamento e recadastramento.

Os servidores na iminência da aposentadoria e os aposentados participaram de oficinas e palestras sobre educação previdenciária e financeira, por meio dos projetos Preparando para a Aposentadoria e Humanizando a Aposentadoria, que de forma didática e instrutiva contou com 51 participantes nas ações.

Segundo o diretor de Previdência, Elton Parente, o projeto conta com secretarias parceiras que contribuem para que as ações possam ocorrer. “Além do atendimento e orientações dos servidores do Instituto, o Iperon Perto de Você é apoiado pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia – Detran/RO, Secretaria de Estado da Educação – Seduc, Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas – Segep e profissionais das mais diversas áreas, que participam levando palestras e oficinas aos nossos beneficiários”, salientou.

Levando educação previdenciária pela Capital e interior do estado de Rondônia, o projeto ainda vai acontecer na cidade de Ji-Paraná, nos dias 23 e 24 de agosto, das 8h às 13h, na Escola Aluísio Ferreira. A ação finaliza o mês, em Ariquemes nos dias 28 e 29, e encerra suas atividades em Guajará-Mirim em 4 e 5 de setembro.

Fonte: Governo RO