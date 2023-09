Projeto itinerante de Educação Previdenciária do Iperon atende em Guajará-Mirim nos dias 4 e 5 de setembro

Nos dias 4 e 5 de setembro, a cidade de Guajará-Mirim vai receber o projeto Iperon Perto de Você, realizado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon. Com o objetivo de sanar dúvidas e propagar a educação previdenciária, o projeto já passou por cinco cidades do Estado e finaliza suas ações na região da Pérola do Mamoré. Acontecendo de forma simultânea, atendimentos e palestras serão realizados na segunda- feira (4) e terça-feira (5), das 8h às 13h, no Centro Estadual de Educação de Jovens e Adultos – Ceeja Dr. Claudio Fialho, localizado na Avenida Marechal Deodoro, nº 224, no Setor 02.

O Iperon Perto de Você abrange quatro ações, com palestras e oficinas voltadas aos servidores públicos estaduais que estão na iminência da aposentadoria, por meio de instruções com temas sobre saúde financeira e mental, empreendedorismo e dúvidas previdenciárias, no Preparando para a Aposentadoria. Aposentados públicos do Instituto têm a oportunidade de participar das oficinas sobre saúde física e mental, dúvidas sobre recadastramento e folha de pagamento, também são alertados sobre os cuidados e riscos das redes sociais.

Servidores dos setores de Recursos Humanos das secretarias do Estado participam da oficina sobre instruções processuais. A capacitação tem por objetivo instruir e sanar as dúvidas dos servidores na prática, usando exemplos e dificuldades que os servidores lidam no dia a dia. Atendendo aposentados, servidores e pensionistas, um grupo de servidores do Iperon atua no projeto sanando dúvidas previdenciárias, como folha de pagamento, Certidão de Tempo de Contribuição – CTC, averbação, simulação de aposentadoria, entre outros.

As inscrições para participar dos projetos já estão abertas. Os aposentados e servidores ativos que desejarem participar dos projetos, e ainda não realizaram sua inscrição de forma online pelo link, podem se inscrever de forma presencial antes da ação. Após a cidade de Guajará-Mirim, o projeto Iperon Perto de Você 2023 encerra suas atividades neste ano.

Programação Humanizando a Aposentadoria – Guajará-Mirim

Programação Preparando para a Aposentadoria – Guajará-Mirim

Fonte: Governo RO