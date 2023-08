Projeto itinerante do Iperon atende em Rolim de Moura e Ji-Paraná na próxima semana

Iniciando a terceira parte do projeto Iperon Perto de Você, realizado pelo Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do Estado de Rondônia – Iperon, que tem como objetivo levar educação previdenciária a servidores públicos estaduais e da Autarquia. De forma itinerante, a ação tira dúvidas sobre folha de pagamento, realiza simulação de aposentadoria, consulta processuais, recadastramento, entre outros serviços.

O projeto será realizado nos dias 21 e 22, na cidade de Rolim de Moura; em seguida atende em Ji-Paraná, no período de 23 a 24 de agosto, das 8h às 13h. Os atendimentos do Iperon Perto de Você vão ocorrer de forma simultânea, levando informações sobre empreendedorismo, saúde financeira e mental, regras previdenciárias, manejo das redes sociais para servidores que estão na eminência da aposentadoria, através do projeto Preparando para a Aposentadoria.

Já os aposentados públicos estaduais recebem palestras e oficinas voltadas a saúde mental, física e financeira, também atualização sobre a previdência, como o passo a passo do recadastramento, procedimento obrigatório a ser realizado anualmente no mês de aniversário do beneficiário. Oficinas sobre empreendedorismo, dúvidas sobre o uso de redes sociais e cuidados com a internet. A ação conta ainda, com uma oficina voltada aos servidores do setor de Recursos Humanos das secretarias estaduais.

INSCRIÇÕES

As inscrições para participar dos projetos estão abertas. Quem desejar pode se inscrever presencialmente durante os dias do evento ou antecipadamente por meio do link.

O diretor de previdência do Iperon, Elton Parente reforça o convite e destaca a colaboração recebida que contribuem para que este projeto se realize. “Agradecemos ao apoio do Governo de Rondônia, Detran/RO, Seduc, Segep e Sebrae e reforçamos o convite aos servidores e aposentados de Rolim de Moura e região a participarem da programação do “Iperon Perto de Você, no município, onde estaremos com palestras, atividades e atendimento sobre benefícios previdenciários e qualidade de vida do servidor ativo e aposentados”, destacou.

Após os atendimentos em Rolim de Moura, o projeto seguirá seu cronograma, passando por outras cidades do Estado, nos dias 23 e 24 deste mês estará Ji-Paraná, finalizando o mês de agosto, a ação acontece nos dias 28 e 29, em Ariquemes e em seguida em Guajará-Mirim, nos dias 4 e 5 de setembro.

Com o projeto, o Instituto reforça o compromisso em promover uma previdência mais acessível e transparente, investindo no bem-estar dos servidores públicos e fortalecendo a relação de confiança entre o Iperon e seus beneficiários.

Fonte: Governo RO