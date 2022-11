Projeto Mães e Filhos da Rua é finalista de premiação sobre Cidadania

O projeto Mães e Filhos da Rua, implementado pelo Redenção na Rua, da Prefeitura de São Paulo, foi selecionado entre os 12 finalistas (sendo o único de São Paulo) da 19ª edição do Prêmio Innovare na categoria Justiça e Cidadania.

A ação tem foco na relação das mães, em situação de rua e uso abusivo de drogas, com seus filhos, promovendo o acompanhamento desde a gestação até o ingresso na escola. A cerimônia de premiação acontecerá no dia 7 de dezembro a partir das 11h no Supremo Tribunal Federal (STF), em Brasília, com transmissão ao vivo no Canal do Innovare no YouTube.

O Mães e Filhos na Rua promove a capacidade das mães cuidarem dos seus filhos, auxiliando-as em todas as suas necessidades, como uma forma de quebrar o ciclo de vulnerabilidade instalado. O projeto foi selecionado entre 142 iniciativas que concorreram na categoria Justiça e Cidadania. Ao todo, essa edição do Prêmio Innovare recebeu 549 inscrições. “É uma imensa satisfação ver o trabalho desta equipe reconhecido”, afirma Alexis Vargas, secretário executivo de Projetos Estratégicos. “São esses profissionais da ponta que criam o vínculo necessário para o acolhimento e o tratamento.”

O Redenção na Rua faz parte do Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica – SIAT I, que promove tratamento para usuários em seu primeiro estágio de autonomia, com abordagens na rua. Este é um dos braços do Programa Redenção, coordenado pela Secretaria Executiva de Projetos Estratégicos, que implementa ações integradas de atenção à saúde, reinserção social e capacitação profissional para o tratamento de dependentes químicos que fazem o uso abusivo de álcool e outras drogas e que estão em situação de vulnerabilidade ou risco social.

Fundado em 2018, o Redenção na Rua realizou, entre janeiro e setembro de 2022, mais de 4.700 atendimentos médicos, mais de 5.900 atendimentos de enfermagem e mais de 200 atendimentos odontológicos. O serviço funciona de forma integrada com os demais equipamentos da rede: em 2022, foram realizados mais de 2.400 encaminhamentos para a rede de saúde, mais de 1200 encaminhamentos para o SIAT II e mais de 400 encaminhamentos para o Centro de Atenção Psicossocial (CAPS AD IV). Em quatro anos, o programa já atendeu mais de 90 pacientes com tuberculose e 93 gestantes.

Andrea Cristina Guerra, cofundadora do projeto e Coordenadora das equipes do Redenção na Rua conta que “o nosso fazer é longitudinal, oportunizamos ferramentas que colaboram com o desenvolvimento dessas crianças e aumentam as chances delas crescerem de forma mais saudável e digna”. As ações incluem o trabalho de destituição e judicialização das crianças. “Proporcionar uma mínima garantia da maternidade é uma vitória a nível social”, acrescenta Andrea.

Ela ainda ressalta a importância da indicação ao prêmio, reiterando que o intuito da equipe é dar visibilidade e aumentar a voz para essa população vulnerável, ajudando no sentimento de pertencimento e no exercício da cidadania.

O Prêmio Innovare tem como objetivo divulgar e difundir as práticas que contribuem para o bem público em diversas áreas da sociedade. Por estar entre os finalistas, o Projeto Mães e Filhos da Rua passa a integrar o Banco de Práticas do Instituto Innovare, ao lado de mais de 7 mil iniciativas. Veja mais informações no site: https://www.premioinnovare.com.br/noticias/premio-innovare-anuncia-as-12-praticas-finalistas-de-2022/152

Fonte: IG Nacional