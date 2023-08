Projeto “Ouvidoria Presente” chega a Jaci-Paraná

Foram oferecidas vagas para os cursos de nível superior em Administração, Biblioteconomia, Ciências Contábeis, Informática, Jornalismo, Letras-Libras, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social, de pós-graduação nas áreas de Arquitetura, Arquivologia, Direito, Engenharia Civil, Engenharia Florestal, Geoprocessamento, Informática, Jornalismo e Psicologia, além de vagas em nível médio.



A lotação do estagiário aprovado e convocado obedecerá à opção escolhida na inscrição, em Porto Velho e Cacoal para MP-Residência, e nos municípios de Buritis, Cerejeiras, Costa Marques, Espigão do Oeste, Guajará-Mirim, Machadinho do Oeste, Porto Velho, Presidente Medici, São Francisco do Guaporé e São Miguel do Guaporé, para os níveis médio e superior.



Os estagiários farão jus, dentre outros benefícios, a bolsa-estágio no valor de R$ 400,00 nível médio, R$ 1.300,00 nível superior e R$ 2.500,00 pós-graduação. As informações estão disponíveis no site da instituição, na aba concurso.



