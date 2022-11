Projeto PrEP na Rua inicia atividades no Minhocão, em São Paulo

Redação EdiCase 12 dicas para vencer a preguiça e sair de bicicleta

Ela pode ser forte e insistente. Seja como for, pode ser difícil, mas não é impossível, e você sabe o gosto que tem a conquista de dizer não para indisposição, sair da cama, se arrumar e sair para se exercitar. É uma sensação única. Separamos dicas muito boas que vão te ajudar nisso. Confira!

1. Estabeleça metas

Metas, você precisa delas: treinar sem objetivo é como querer alcançar o vento. Vai cansar e frustrar. E se você não tem nenhuma meta traçada, qualquer coisinha será motivo para desistir: “hoje eu não vou pedalar, está muito frio”, “hoje o sol está muito forte, acho melhor não ir”, “está chovendo, vou continuar dormindo “, “está seco demais, é muita poeira, melhor ir outro dia”. Notou? Uma desculpa leva a outra, e aí os planos desandam de vez.

2. Defina os seus objetivos

Distâncias a serem vencidas, lugares a serem desbravados, quilos a serem perdidos. Isso vai deixar tudo mais interessante. Escreva, rabisque no seu calendário. O ponto é: sempre saiba por que você está saindo para pedalar.

3. Escolha um horário

Você precisa ser bem específico. Marque uma hora para sair de casa e seja pontual consigo.

4. Comece de leve

Não pegue pesado, é sério! Se você tem problemas com a preguiça, começar com tudo pode ser pior. É melhor ser realista. Vá devagar, com treinos curtinhos , para ir se acostumando. Aumente a distância e o tempo com o passar dos dias. Quando perceber, terá gostado! Aí você pode pegar pesado, sem problemas.

5. Encaixe os exercícios na sua rotina

Olhe sua rotina e tente encaixar o exercício no melhor momento. Odeia, mas odeia acordar cedo? Então, não marque de sair às 6 horas da manhã. Talvez você pense que deve começar assim, mas isso pode ter um efeito contrário. Tente um outro horário, no qual você já está mais desperto e disposto. Que tal iniciar às tardinhas? Depois que você se acostumar com o exercício, ficará mais fácil mudar os horários também.

6. Divirta-se

Torne a atividade mais legal ouvindo suas músicas preferidas, comprando uma roupa de ciclismo legal , usando meias divertidas. A atividade física precisa ser uma parte feliz do seu dia, afinal de contas ela é extremamente benéfica. Então, faça o que quiser para tomá-la leve.

7. Chame alguém

Fala sério, acordar cedo e sair sozinho? Se você odeia essa ideia, chame um amigo. Se a preguiça é grave, pode ser preciso marcar o pedal com alguém. Vai ficar feio para você dar para trás e deixar seu colega na mão. De início, pode ser necessário forçar um pouquinho, mas é para o seu próprio bem.

8. Divulgue nas redes sociais

Conte por lá o que você vai fazer. Há um grande risco de perguntarem sobre isso depois, e você terá que estar preparado para contar como foi o pedal.

9. Motive-se

Puxe na memória aquele dia em que você levantou cedo, saiu para pedalar e voltou feliz da vida. Motive-se com experiências que já teve. É sempre bom focar os benefícios de um sacrifício, e não o que você perde com ele. Ter disposição traz coisas incríveis para a sua saúde física, emocional e mental.

10. Pense que pedalar é um investimento

Pedalar não é só sair para dar uma volta e sentir vento no rosto. É prevenir doenças, melhorar o peso, a agilidade mental e a autoestima.

11. Registre

É muito motivador anotar o que você já conseguiu alcançar. Tenha um diário para registrar a sua evolução e compartilhe isso com alguém, se você quiser. É uma ótima maneira de não desistir dos exercícios.

12. Não se concentre nas desistências

Não se concentre nas desistências: elas vão acontecer de vez em quando. Porém, não fique pensando nas recaídas. Identifique o que fez você ficar em casa, tente mudar, concentre-se no próximo dia e siga em frente.

Texto originalmente publicado na revista Bicicleta (Edição: 121)

Por Redação Bicicleta

Fonte: IG SAÚDE