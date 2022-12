Projeto “Procon Mirim” ensina direitos do consumidor de forma lúdica para crianças de 6 a 8 anos

O Programa de Proteção e Defesa do Consumidor de Rondônia – Procon/RO tem colocado em prática o projeto “Procon Mirim”, que tem o objetivo de ensinar de maneira lúdica, alunos do 1° ao 3° ano, com idades entre 6 e 8 anos, das escolas da redes públicas do Estado. Entre os temas abordados por meio de peças teatrais, estão produtos próprios e impróprios para o consumo e educação financeira. Mais de 100 crianças do ensino fundamental receberam os ensinamentos do Procon em um mês de atividades. Entre os estabelecimentos de ensino visitados estão a Escola Municipal Padre Chiquinho e a Escola Governador Paulo Nunes Leal.

O trabalho realizado pelo Procon, reforça as ações definidas pelo governador do Estado, Marcos Rocha, chamando atenção para a educação e orientações ao consumidor em todas as idades. “É muito importante que as nossas crianças conheçam seus direitos desde pequenos e cresçam conscientes deles. Além disso, o trabalho com todos os agentes envolvidos nas relações de consumo é fundamental”, afirmou Marcos Rocha.

O projeto começou a ser desenvolvido no mês de novembro. E de acordo com o coordenador estadual do Procon/RO, Ihgor Rego, deve ser intensificado no ano que vem. “O trabalho começou em novembro e a expectativa é dar continuidade ao longo do ano de 2023. As crianças absorvem bem a ideia e aprendem rápido sobre os direitos dos consumidores. Eles se tornam agentes multiplicadores em casa, com os vizinhos e crescem reconhecendo seus direitos e as leis de consumo”, explicou o diretor.

Segundo informações do Procon, o projeto surgiu como parte de uma programação educativa, que o órgão já realiza com os projetos Empresa amiga do Consumidor, o qual capacitou, somente neste ano, mais de 500 funcionários em empresas no Estado de Rondônia e Procon Uni que ensinou direito do consumidor e atividade administrativa do órgão para mais de 800 acadêmicos em todo Estado, em 2022.

Fonte: Governo RO