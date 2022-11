Projeto que leva energia solar para reservas extrativistas de Rondônia apresentado durante a COP-27

Para transmitir e alinhar os conhecimentos técnicos necessários para realizar a avaliação anual dos programas finalísticos que compõem o Planejamento Governamental do Estado e atender as normativas vigentes, técnicos da Gerência de Monitoramento e Avaliação – GMA, da Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – Sepog, reuniram, durante esta semana, mais de 80 gerentes dos programas previstos no Plano Plurianual – PPA vigente no Estado.

O PPA representa o documento em que o Governo estabeleceu, com base nos anseios da população, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública a um período de quatro anos. Nele são previstos programas voltados para diversas áreas das políticas públicas como saúde, educação, segurança, agricultura, entre outros, que são desenvolvidos no âmbito de cada unidade correspondente. Nesse sentido, a coordenadora de Planejamento Governamental, Ana Claudia Pinheiro explica que, a secretaria é responsável por monitorar as ações que compõem cada um desses programas e avaliar o resultado que gerar para a sociedade, com base nas informações repassadas pelos gerentes de programas dessas unidades, por isso, tem-se a importância da reunião de alinhamento.

Demonstrando a metodologia adotada para o exercício 2022, os técnicos da GMA apresentaram as alterações dos módulos do Sistema de Planejamento Governamental – Siplag, onde são inseridas as informações pelas unidades, os principais requisitos a serem preenchidos pelos gerentes de programas, além do cronograma a ser cumprido. O gerente da GMA, Anderson Marques destacou que, com a realização do encontro almeja-se a melhora na qualidade das informações disponibilizadas à sociedade e aos órgãos de controle, cumprindo o princípio constitucional da publicidade, além de proporcionar transparência na aplicação dos recursos públicos e maior controle social.

A comunicação com as unidades setoriais tem sido uma postura reforçada pela Sepog, buscando constantemente aprimorar o planejamento, execução e avaliação das ações governamentais, analisando o retorno das unidades sobre o processo e promovendo capacitações frequentes, visando a melhor qualidade das políticas públicas.

A gerente de Educação Básica da Seduc, Rosane Magalhães, disse que a iniciativa da Sepog foi fundamental em oportunizar o alinhamento entre todas as secretarias. “Achei a reunião produtiva, pois foi possível esclarecer os pontos em que temos mais dúvidas no momento de monitorar e avaliar nossas ações e programas. Não tenho dúvidas que essa parceria só irá melhorar a qualidade das nossas informações”, ressaltou Rosane.

Fonte: Governo RO