Projeto que vai beneficiar agricultores em Vilhena receberá cerca de R$ 2 milhões

Em uma iniciativa que promete reforçar a atuação das Comissões de Constituição e Justiça nos parlamentos estaduais, o deputado estadual Ismael Crispin, que preside a Comissão de Constituição e Justiça e de Redação (CCJR) da Assembleia Legislativa de Rondônia (Alero), esteve em Brasília na manhã da última segunda-feira (2), acompanhado pelos presidentes de CCJRs de Sergipe e Paraná, Cristiano Cavalcante (União Brasil) e Tiago Amaral (PSD), para propor ao presidente da presidente da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), deputado Diogo Moraes (PSB), a criação do Colegiado da CCJR do Brasil.

Segundo Ismael Crispin, o objetivo do colegiado proposto é fornecer uma plataforma consolidada onde pautas de interesse dos estados possam ser debatidas e aprimoradas. “Essa é uma realização significativa do nosso mandato e já começa a ressoar em todo o país. Com esse colegiado, temos a oportunidade de criar um fórum robusto para debater e avançar nas questões fundamentais para nossos estados”, disse o parlamentar

Os detalhes finais e a oficialização da iniciativa estão previstos para ocorrer em novembro, no congresso da Unale, de acordo com o parlamentar, nessa ocasião, espera-se a aprovação do estatuto e a eleição da primeira diretoria do colegiado. “Este movimento sublinha o compromisso contínuo dos deputados em promover uma legislação mais integrada e eficaz, abordando preocupações e interesses de toda a nação”, finalizou Ismael Crispin.

Texto: Laila Moraes / Assessoria parlamentar

Foto: Divulgação / Unale

Fonte: Assembleia Legislativa de RO