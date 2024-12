Projeto RetifiCAR atende produtores com Cadastro Ambiental Rural em Espigão d’Oeste

Com o objetivo de apoiar a regularização do Cadastro Ambiental Rural (CAR) de propriedades e posses rurais, o governo de Rondônia participa no período de 10 e 13 de dezembro, de um mutirão de retificação de CAR para apoiar pequenos produtores rurais, em Espigão do Oeste. A ação é promovida pela Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Rondônia (Faperon) em parceria com a Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental (Sedam), por meio da Coordenadoria de Monitoramento e Regularização Ambiental Rural (Comrar) e demais parceiros e ocorre no Plenário da Câmara de Vereadores.

Durante o evento estão sendo elaborados e retificados os CARs com necessidade de correções e com pendências documentais para pequenos produtores, com objetivo de promover a finalização da análise e aprovação do cadastro pelo órgão ambiental. A iniciativa beneficia proprietários rurais, possibilitando a adequação ambiental das propriedades, contribuindo para preservação dos recursos naturais e incentivando a criação de paisagens sustentáveis na Amazônia.

Ao conciliar progresso econômico e conservação ambiental, a ação visa garantir que as atividades agrícolas e pecuárias sejam realizadas de maneira responsável.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a ação no município se destaca como um modelo de gestão ambiental participativa e eficaz. “Com a iniciativa, o governo fortalece a sustentabilidade e preservação ambiental na região, através da colaboração entre instituições governamentais, representações do setor produtivo e demais parceiros”, ressaltou.

VALIDAÇÃO

De acordo com o coordenador da Comrar, Geovani Marx Rosa, nos dias do mutirão, a equipe visa atender os produtores rurais, esclarecendo dúvidas relacionadas às notificações de análises e auxiliar na resolução de pendências e elaboração do CAR para pequenos produtores. “Além de promover a validação do cadastro, possibilita ao produtor a chance de identificar, e caso seja do interesse do produtor, prosseguir com a regularização dos passivos ambientais das propriedades rurais da região através da adesão ao Programa Permanente de Regularização Ambiental (PPRA)”, afirmou.

Segundo o secretário da Sedam, Marco Antonio Lagos, a regularização ambiental dos imóveis rurais consolida Rondônia como exemplo, ao conciliar desenvolvimento econômico com responsabilidade ambiental.

Fonte: Governo RO