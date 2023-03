Projeto Social Bombeiro Militar Mirim realiza aula inaugural de 2023 e recebe veículo do governo de Rondônia

O Governo de Rondônia, por meio do 5° Grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Ariquemes, realizou nesta segunda-feira (6), a aula inaugural do Projeto Social Bombeiro Militar Mirim de 2023, bem como, a solenidade de entrega de uma caminhonete para colaborar com o desenvolvimento de atividades administrativas, psicossociais e acompanhamento familiar dos 90 jovens que participaram da ação.

Neste ano de 2023, o processo seletivo de adesão ao Bombeiro Militar Mirim disponibilizou vagas para 40 adolescentes. Ao todo, 90 jovens com idades entre 12 a 16 anos, receberão aulas três vezes na semana, entre os meses de março a dezembro.

A titular da Secretaria Executiva Regional da Casa Civil, Benedita Aparecida, destacou a importância da educação desenvolvida pelo projeto visando a construção de caráter dos adolescentes participantes. “Estamos vivendo sob uma administração que valoriza a educação, estamos tratando de pilares de formação de pessoas e formação de uma sociedade melhor, e tudo isso passa pela educação. Hoje saio dessa aula inaugural extremamente feliz em poder ver todo o trabalho desempenhado, para a estruturação de um futuro melhor”, comentou.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, o Projeto Social Bombeiro Militar Mirim é uma oportunidade de transformação de vida para os adolescentes que participam. “Toda a equipe trabalha empenhada e comprometida para desenvolver ações voltadas à instrução e acompanhamento desses jovens em situação de risco social. Estamos trabalhando a formação de caráter desses adolescentes e estamos proporcionando uma diretriz para que eles sigam o caminho do bem”, frisou.

Izabel Sartori Pereira é avó do Murilo Pereira Dias, um dos novos integrantes do projeto social. Ela contou que este foi o segundo ano que tentou inscrever o neto, mas que felizmente deu tudo certo desta vez. “É uma honra ter o meu neto fazendo parte desse projeto, pois será um grande aprendizado, que trará muitos benefícios futuramente para a vida dele. Através do projeto, ele terá oportunidade não só de aprender como também qualificar a disciplina e se tornar um cidadão melhor”, disse.

O evento aconteceu no Auditório da Associação Comercial e Industrial de Ariquemes – Acia. Participaram do evento o comandante do 5ºGBM do CBM-RO de Ariquemes, Major Odoni Lopes; o comandante do Bombeiro Militar Mirim de Ariquemes, Renato Souza; o tenente-coronel do CBM-RO, Sued Santos Rocha de Souza; a secretária executiva regional de Ariquemes da Casa Civil – SER II, Benedita Aparecida; a coordenadora regional de Educação, Nilta Braga e o vice-prefeito de Ariquemes, Gabriel Amaral.

ENTREGA DO VEÍCULO

Após a aula inaugural, o tenente-coronel do CBM-RO, Sued Santos Rocha, realizou a entrega da caminhonete ao Projeto Social Bombeiro Militar Mirim de Ariquemes. O veículo teve um custo de R$ 276.580,00, e foi adquirido com recursos da Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvolvimento Social – Seas.

O comandante do Bombeiro Militar Mirim, Renato Souza externou a satisfação de poder presenciar tal conquista e salientou que o veículo será essencial no desenvolvimento das atividades.

“É uma grande realização para nós, que está ocorrendo graças a essa parceria com a Seas. Esse veículo terá uma importância imensa para a nossa equipe, pois agora, de fato, a nossa psicóloga e a nossa assistente social conseguirão fazer o trabalho in-loco, na residência dos adolescentes, para saber como está o vínculo familiar de cada um; além de conseguir visitar as escolas para saber como está o comportamento e desenvolvimento do jovem”, ressaltou.

BOMBEIRO MILITAR MIRIM 5°GBM

O Projeto Social Bombeiro Militar Mirim do 5°GBM iniciou em 2017, com o objetivo de proporcionar aos adolescentes a oportunidade de participação sociocultural, atividades de sensibilização artística e musical, além de atividades recreativas, resgatando assim a autoestima e a dignidade da pessoa humana, fortalecendo o vínculo cidadão, o civismo, a disciplina e a educação; seja em ambiente externo ou familiar.

Logo em seu primeiro ano, o projeto teve a adesão de 30 adolescentes, sendo 20 de Ariquemes e outros 10 de Monte Negro. As aulas aconteciam duas vezes por semana, onde os alunos recebiam simulados, treinamento físico, aulas de capoeira, e curso de sobrevivência na selva.

A partir de 2019, o ingresso no Projeto passou a ocorrer através de processo seletivo, tendo um aumento na procura e crescimento de participantes, ocorridos gradativamente.

Fonte: Governo RO