Projeto social envolvendo a Polícia Militar ganha Prêmio de Boas Práticas em Segurança Pública

O projeto Anjos por Anjos, idealizado por integrantes da Polícia Militar no distrito Bom Futuro e do Fundo da Infância e Adolescência (FIA), conquistou o primeiro lugar no Prêmio de Boas Práticas em Segurança Pública no Estado de Rondônia do ano de 2024. O anúncio foi feito nesta terça-feira (10/12). O Prêmio é promovido pelo Consórcio Interestadual de Desenvolvimento do Brasil Central (BrC) e premia projetos de servidores públicos que encontraram soluções inovadoras e eficazes para os desafios da segurança.

A inciativa vencedora surgiu da necessidade de melhorar a comunicação entre a comunidade e a Polícia Militar em Bom Futuro – distrito do município de Ariquemes/RO. O distrito ainda não possui rede de telefonia móvel, portanto não há telefonia 190 para esta localidade, situação que limitava a forma de reportar emergências ou solicitar imediata assistência da PM, já que este acionamento era feito ao encontrar a viatura durante patrulhamento ou por meio do WhtasApp apenas se a viatura estivesse no quartel.

Diante deste desafio e para aprimorar esta comunicação, o policial militar sargento PM Gilberto dos Santos Dorneles – comandante Unidade da PM em distrito Bom Futuro e a gestora do FIA a senhora Maria Neuza Luiz Gomes, desenvolveram dentro do Projeto Anjos por Anjos a implementação do sistema de internet satelital móvel (Starlink) na viatura da localidade. O equipamento é acoplado ao teto da viatura e rede de internet banda larga móvel 24 horas por dia, possibilitando assim uma comunicação contínua e eficiente

Desde implementada, o uso da internet satelital móvel pela PM tem impactado diretamente nas operações policiais e a segurança da comunidade local, e tem contribuído para aumentou o número dos atendimentos, comunicação mais confiável e tempo de resposta a emergências muito mais ágil. Um exemplo mais recente, aconteceu no último domingo – 08/12, quando uma vítima de violência doméstica se trancou em seu quarto e seu marido estava tentando arrombar a porta para matá-la. A vítima acionou a PM por meio de WhtasApp, que chegou rápido ao local e evitou uma tragédia.

O BrC é composto pelos estados de Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Maranhão, Rondônia, Tocantins e o Distrito Federal, e criou o Prêmio para incentivar e reconhecer o esforço contínuo dos profissionais que trabalham incansavelmente para promover uma segurança pública eficaz na região, estimulando a criação e implementação de políticas públicas eficientes e inovadoras que contribuam para a segurança e o bem-estar de todos os cidadãos.

A cerimônia de homenagem aos vencedores será realizada no primeiro trimestre de 2025. Outras duas iniciativas do estado também foram agraciadas: em 2º – Cooperação UNODC-Rondônia: Impacto na Perícia, Cadeia de Custódia e Justiça e em 3º – Centro de Treinamento OP. BM MIRIM CBMRO X TR.

Texto: P-5 do 7º BPM / cabo PM Dos Anjos

Fonte: Unidade Militar Distrito Bom Futuro

Fonte: PM RO