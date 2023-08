PROLEDPrefeitura de Porto Velho garante 100% de nova iluminação no bairro São Francisco

Novas luminárias de LED são mais eficientes e econômicas

A Prefeitura de Porto Velho, através da Empresa de Desenvolvimento Urbano (Emdur) com programa PROLED, avança pelos bairros da cidade, e desta vez chegou no bairro São Francisco, zona Leste da capital.

Idealizado pela gestão Hildon Chaves, o PROLED visa mais eficiência e economia no consumo de energia elétrica. O Presidente (Emdur), Gustavo Beltrame, fala sobre os serviços de iluminação no bairro.

“A comunidade do bairro São Francisco começa a escrever uma nova história a partir da substituição e instalação destes novos e modernos pontos de iluminação. Nós estamos aqui, cumprindo o nosso dever de garantir que os serviços de iluminação pública sejam prestados de forma eficiente e com qualidade aos moradores desta comunidade. Aqui no bairro São Francisco foram substituídos 885 pontos de lâmpadas convencionais por luminárias de LED. São essas as determinações do nosso prefeito Hildon Chaves, por isso estamos empenhados durante 24 horas por dia, para cumprir todas elas”, disse.

O presidente completa que “cerca de 20 mil pontos já foram instalados na cidade como um todo, em quase 40 bairros da capital, isso traz um benefício enorme em relação à redução de energia, ao consumo e consequentemente a redução de custos para os cofres públicos. Além disso, tem o benefício da redução dos casos de efeito estufa que afeta diretamente o meio ambiente. Isso faz com que as pessoas vivam mais o espaço público no período noturno”, explicou Beltrame.

Antônio é morador do bairro há mais de 30 anos e faz os agradecimentos à Prefeitura. “Estamos tendo a honra de receber o presidente da Emdur aqui no nosso bairro, e fazer aqui uma nota de agradecimento, a gente vai lá cobrar, protocolar ofício, mas quando é para agradecer a gente agradece. Queremos agradecer Município pelas lâmpadas de LED 100% trocadas aqui no bairro São Francisco. Juntamente com a presidente do bairro, Ana Paula, queremos mais uma vez agradecer ao prefeito Hildon Chaves”.

A Prefeitura segue levando para a população de Porto Velho iluminação pública de qualidade, econômica, modernizando e padronizando todo sistema de iluminação pública da capital rondoniense.

Texto: Rando Silva

Foto: Wesley Pontes

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO