Promoção e Política de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente foi discutida em encontro com a participação da Fease

Representando Rondônia no 4° Encontro do Fórum Nacional de Dirigentes Governamentais de Entidades Executoras da Política de Promoção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente – Fonacriad ocorrido neste mês em Brasília, a Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo – Fease participou dos debates envolvendo diversas temáticas do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo.

O evento promoveu articulações entre os dirigentes governamentais, visando estimular a reflexão sobre a intervenção institucional entre os participantes. Além de buscar o estabelecimento de estratégias de ações que contribuam com a defesa dos direitos juvenis, objetivando priorizar as ações voltadas aos adolescentes em conflito com a lei.

Estiveram presentes no Fórum, o presidente da Fease, Antônio Francisco Gomes Silva, a coordenadora de Apoio ao Adolescente, Katiliane Dantas Ferreira e o coordenador Administrativo e Financeiro, Silvanio Robson dos Santos Oliveira.

Para o governador de Rondônia, Marcos Rocha, a participação do Governo do Estado no evento foi uma oportunidade de alinhar as medidas e ações em harmonia com a política de defesa do adolescente.

“Rondônia participou, no âmbito nacional, da articulação e execução da política de atendimento ao adolescente em conflito com a lei de forma transparente, democrática e solidária, contribuindo com as instâncias e os órgãos deliberativos e executores das ações de promoção, defesa e controle no campo da garantia de direitos das crianças e ados adolescentes”, destacou o governador Marcos Rocha.

O presidente da Fease, Antônio Francisco, reforça que, “com o alinhamento debatido durante o Fórum, a política de atendimento socioeducativo de Rondônia ganha muito mais. A troca de experiências a nível nacional possibilita que os temas debatidos no encontro ampliem as normativas do tratamento socioeducativo”, ressaltou o presidente.

Fonte: Governo RO